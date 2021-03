Holtensen

Auf der Bundesstraße 217 zwischen Holtensen und Evestorf hat sich am Mittwochmittag ein Unfall ereignet. Die Strecke war bis 15.15 Uhr gesperrt.

Laut Polizei war gegen 13 Uhr der 67-jährige Fahrer eines VW Up aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der VW kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat Arosa, in dem der 21-jährige Fahrer mit seinem 55-jährigen Beifahrer saß. Beim Zusammenprall wurden sowohl der Unfallverursacher als auch der Fahrer des Seat leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der 55-jährige Beifahrer blieb unverletzt.

7000 Euro Schaden an den Fahrzeugen

Dass der Unfall so glimpflich ausgegangen ist, sei Glückssache gewesen, berichtet Holtensens Ortsbrandmeister André Grüger, der am Unfallort war. Denn: „Wäre der Fahrer nur fünf Zentimeter weiter auf die Gegenfahrbahn gekommen, wären die Autos frontal kollidiert.“

Auf der Bundesstraße 217 sind zwei Fahrzeuge kollidiert, nachdem ein VW auf die Gegenfahrbahn geriet. Quelle: Feuerwehr Holtensen

So aber kollidierten sie nur seitlich, weshalb sich der VW Up drehte, von der Fahrbahn abkam und in einen Graben rutschte. Anfangs hieß es, einer der Fahrer oder sogar beide könnten eingeklemmt sein. Deswegen wurden die Feuerwehren aus Bredenbeck und Wennigsen zum Unfall alarmiert. Allerdings stellte sich vor Ort schnell heraus, dass niemand eingeklemmt war.

Laut Polizei entstand an dem VW Up ein Schaden von etwa 6000 Euro, an dem Seat wird der Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von Lisa Malecha