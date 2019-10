Wennigsen

Die Gemeinde bekommt noch in diesem Jahr ein eigenes Brettspiel – und zwar ein auf Wennigsen maßgeschneidertes Spiel.

Bis zu sechs Personen können mit Bus-Figuren auf dem Spielplan durch die Gemeinde fahren und müssen dabei auf Aktionsfeldern Fragen beantworten, die sich auf ihren Heimatort beziehen. Wer die Fragen richtig beantwortet, kann Mitfahrer für seinen Bus gewinnen – für jede richtige Antwort steigt ein Passagier dazu. Derjenige, dessen Bus als Erster voll besetzt ist, hat gewonnen.

Wennigser können Fragen einreichen

Der Clou: Alle Wennigser können an dem Spiel im Vorfeld aktiv mitwirken und Fragen samt drei falscher und natürlich einer richtigen Antwortmöglichkeit beisteuern. Benötigt werden insgesamt rund 400 Fragen – „damit das Spiel auch nicht langweilig wird“, heißt es von den Machern.

Die Fragen werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Diese sind Geschichte und Politik, Arbeit und Wirtschaft, Kunst und Kultur, Umwelt und Verkehr, Freizeit, Sport und Tourismus sowie Bildung und Erziehung.

Wer spannende Fragen rund um Wennigsen kennt, kann seinen Beitrag noch bis Dienstag, 15. Oktober, per E-Mail an on@on-Nachrichten.net schicken. Herausgeber ist die Agentur Hugo-Richter mit Sitz in Wennigsen, die das Spiel in einer Auflage von 500 Stück auf den Markt bringen will. Es soll voraussichtlich Anfang November fertig sein und ist dann für 30 Euro erhältlich.

Von Lisa Malecha