Wennigsen

Barsinghausen, Gehrden und Ronnenberg haben schon welche. Nun soll auch Wennigsen seine ersten Stolpersteine bekommen. Die messingfarbene Platte in der Größe eines Pflastersteins soll an die Jüdin und KZ-Überlebende Laya Semler erinnern, die am 19. Februar 1945 nach Theresienstadt deportiert wurde. In einer Anordnung der Staatspolizei taucht ihr Name an 35. Stelle von 40 auf. Das Dokument befindet sich im niedersächsischen Hauptstaatsarchiv. Laya Semler, geboren am 8. Dezember 1889, wohnte damals an der Hermann-Göring-Straße 54 – heute Neustadtstraße 13.

Enkeltochter lebt in Australien

Gemeindemitarbeiter Michael Wittich hat viel über Semler und ihren Mann Adolf recherchiert und sogar den Kontakt zu der Enkeltochter, die in Australien lebt, herstellen können. Joanna Kalowski ist gerührt, dass die Gemeinde Wennigsen sich um die Aufarbeitung des historischen Erbes bemüht. Sie kann viel über ihre Großeltern berichten. Demnächst will sie auch Fotos schicken. „Darauf bin ich schon gespannt“, sagt Wittich, der an einer kleinen Broschüre über Laya und Adolf Semler arbeitet.

„Als die Nazis nach Oma kamen, weigerte er sich, sie aufzugeben“, schreibt Enkelin Joanna Kalowski auf Englisch in einer E-Mail an die Gemeinde. Ihr Großvater habe das Eiserne Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg vorgelegt und gefragt, ob sie allen Ernstes die Frau eines verdienten Frontkämpfers holen wollten. Doch sie wollten und taten es. Adolf Semler versprach seiner Frau aber zwei Dinge, und die schreibt die Enkeltochter in ihrer E-Mail auf Deutsch: „1. Wir werden das überleben und 2. Wir treffen uns nachher in Wennigsen.“

Suchdienst vom DRK fand sie wieder

Nach seiner Befreiung ging Adolf Semler jeden Tag in den Ort, wo die Listen des Roten Kreuzes verlesen wurden. Der Zweite Weltkrieg riss Hunderttausende Familien auseinander, Deutschland lag in Trümmern. Im Oktober 1945 wurde der Rotkreuz-Suchdienst gegründet, der in den Folgejahren 16 Millionen ausgebombten, vermissten, verschleppten und vertrieben Menschen half, ihre Angehörigen wiederzufinden. Auch Laya Semler wurde gefunden.

Laya und Adolf Semler wurden auf dem jüdischen Friedhof in Rookwood, einem Vorort im Westen von Sydney im Bundesstaat New South Wales beigesetzt. 1947 war das Ehepaar nach Australien ausgewandert. Quelle: privat

Im März 1947 wanderte das Ehepaar von Wennigsen nach Bondi, einem Stadtteil von Sydney, aus, wo Layas Tochter aus erster Ehe bereits seit 1939 lebte. 1955 erhielten Laya und Adolf Semler die australische Einbürgerung.

Laya Semler starb am 16. März 1975 im Alter von 85 Jahren in Sydney. Ihr Mann starb fünf Jahre später. Das Ehepaar wurde auf dem jüdischen Friedhof in Rookwood, einem Vorort im Westen von Sydney im Bundesstaat New South Wales beigesetzt.

Dass ein Stolpersteine für Laya Semler verlegt werden soll, ist ein alter Beschluss des Ortsrates. Der Wennigser Soziologe Wolfgang Schulz hatte das angeregt. Nach Laya Semler soll auch eine Straße im neuen Wennigser Baugebiet Caleidis benannt werden, wo gerade die ersten Häuser bezogen wurden.

Für die Opfer des Holocaust: Gedenkstunde am 27. Januar im Spritzenhaus Wennigsen will seine NS-Geschichte aufarbeiten und an die schlimmen Ereignisse zur Zeit der Nazi-Diktatur erinnern. Auf Beschluss des Rates gibt es jetzt jährlich zwei Gedenkveranstaltungen: zur Pogromnacht am 9. November 1938 und zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945, dem bundesweiten Holocaust-Gedenktag. Für Montag, 27. Januar, lädt die Gemeinde um 18 Uhr ins Spritzenhaus ein. Das Jugendparlament, der Verein Musicon und die Behinderten-Werkstatt Triskele werden das Programm begleiten. Bürgermeister Christoph Meineke kündigt eine Gedenkstunde in einem etwas kleineren, aber würdigen Rahmen an. Triskele gestaltet drei Kerzen, die bei der Veranstaltung angezündet werden – ein Friedenslicht, eine Kerze mit dem Titel „Erinnern und Gedenken“ und die dritte Kerze mit dem Titel „Mahnen und Versöhnen“. Die Gedenkveranstaltung soll nicht erneut eine Kranzniederlegung werden, wie es am 9. November gemacht wurde. Musicon-Gründer und ausgebildeter Musiklehrer Kurt Eschmann begleitet den Abend mit Streichermusik im Duett mit einem Freund. Auch die Sophie -Scholl-Gesamtschule plant Aktionen zum Holocaust-Gedenktag. Sophie Scholl, die Namensgeberin der Wennigser KGS, gehörte zu den wichtigsten Kämpfern gegen den Nationalsozialismus. Die KGS veranstaltet am 27. Januar für die Schüler einen fächerübergreifenden Projekttag. „Was genau wir dann anbieten werden, ist gerade noch in der Planung“, sagt der stellvertretende Schulleiter Kai Birkner. „Wir wollen die Veranstaltung aber für alle Bürger öffnen und laden gerne dazu ein, an dem Tag in der KGS vorbeizuschauen.“

Lesen Sie auch

Von Jennifer Krebs