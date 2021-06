Wennigsen

An der Marie-Juchacz-Straße wird die Bodenplatte für die neue AWO-Kita gegossen, in Holtensen wird alte Hortgebäude zurzeit abgerissen, um Platz für die Kita Nimmerland zu schaffen: Die Gemeinde bemüht sich intensiv, neue Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. Doch es reicht nicht aus. Laut aktuellen Anmeldezahlen für das Kita-Jahr 2021/2022 fehlen noch immer zahlreiche Plätze in Krippe und Kindergarten, wie am Montag im Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung und Sport berichtet wurde.

Ein großes Problem bei der Berechnung des Bedarfs stellen laut Fachbereichsleiterin Barbara Zunker die sogenannten Flexikinder dar – also Kinder, die in dem Alter sind, dass sie entweder noch in der Kita bleiben oder aber auch schon eingeschult werden könnten. Eltern dieser Kinder hatten bis Ende April Zeit zu entscheiden, wo ihr Kind nach den Sommerferien hingeht. Das führt dazu, dass auch die Anmeldezahlen erst sehr spät im Jahr feststehen.

137 Kinder stehen aktuell auf der Warteliste

Das sieht man unter anderem daran, dass zwischen dem 31. Januar und dem 11. Juni noch Eltern von 55 Jungen und Mädchen Bedarf für einen Krippen- oder Kita-Platz angemeldet haben. „Es ist Bedarf für eine ganze Kita-Gruppe und sogar zwei Krippengruppen dazugekommen“, sagte Zunker. Aktuell benötigen 133 Kinder in Wennigsen einen Krippenplatz und 199 einen Kita-Platz.

Nur 71 von 133 Kindern kann ein Krippenplatz angeboten werden, 62 stehen auf der Warteliste. Bei den Kita-Kindern haben 124 einen Platz, 75 stehen auf der Warteliste – also fehlen dort mittlerweile drei Gruppen in diesem Bereich. Eine davon setzt sich allein aus Flexikindern zusammen: Eltern von 23 Jungen und Mädchen haben entschieden, dass ihr Kind weiter im Kindergarten bleiben sollen und nicht eingeschult wird. Das sind fast 55 Prozent der Flexikinder. Zudem gebe es noch acht Rückstellungen, bei denen eine Entscheidung noch ausstehe.

Neue Einrichtungen entspannen die Lage

Doch wie sähe die Situation aus, wenn alle geplanten neuen Betreuungseinrichtungen – also AWO-Kita, Großtagespflege, Nimmerland, Waldkindergarten und Außenstelle des Waldorfkindergartens – fertig würden? Auch dann könnte Wennigsen nicht genug Plätze für alle Kinder anbieten, war die ernüchternde Antwort Zunkers. Zwar würden im Krippenbereich 43 neue Plätze entstehen, doch damit fehlten immer noch 19 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

Im Bereich der älteren Kinder sehe die Situation theoretisch etwas besser aus – dort sollen 90 Plätze geschaffen werden. Allerdings dürfe die Gemeinde den geplanten neuen Waldkindergarten mit Platz für 15 Kinder nicht in die Berechnung einbeziehen, da das pädagogische Konzept sehr speziell ist und Eltern daher nicht aufgefordert werden können, ihr Kind dort betreuen zu lassen, erläuterte die Fachbereichsleiterin. Daher gibt es in diesem Bereich keinen Puffer, auch wenn rein rechnerisch alle bisher angemeldeten Kinder auch ohne Waldkindergarten einen Platz bekommen würden.

Von Lisa Malecha