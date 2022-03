Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen bereitet sich auf die Zuweisung von Ukraine-Flüchtlingen vor. Bis Ende nächster Woche soll die ehemalige Sammelunterkunft an der Max-Planck-Straße, die aktuell auch als Impfzentrum genutzt wird, für zunächst 30 Wohnplätze hergerichtet werden. „Wann die ersten Menschen ankommen, erfahren wir erst sehr kurzfristig. Aber wir richten uns darauf ein, dass es am Montag oder Dienstag schon so weit sein kann“, sagte am Donnerstag Fachbereichsleiterin Ilse Baxmann. Parallel erreichen die Verwaltung mittlerweile die ersten Anfragen von Einwohnern, die mit der privaten Unterbringung überfordert sind.

42 Ukrainerinnen und Ukrainer sind in Wennigsen bereits gemeldet. Diese Menschen haben es auf eigene Faust sowie mit Hilfe privater Initiativen in die Gemeinde geschafft und wohnen dort vorerst privat. Einige Gastgeber stoßen mit der Unterbringung aber offenbar an ihre Grenzen und hoffen nun auf die Hilfe der Gemeinde. Dort stehen die Verantwortlichen jedoch vor einigen offenen Fragen. „Wir wissen nicht, wie viele Menschen wir über die Landesaufnahmebehörde zugewiesen bekommen. Es gibt noch keine Quote“, erläutert Baxmann. Entsprechend unklar ist, ob die Plätze für weitere Personen ausreichen, die bislang privat untergekommen sind.

Impfzentrum in Wennigsen soll vorerst bleiben

Die Kapazität in der Sammelunterkunft kann und soll später auf 47 Plätze erhöht werden. Vorerst bleibt es aber bei 30 Personen, da auch das Impfzentrum weiterhin in der Unterbringung arbeiten soll und entsprechend Platz benötigt. Trotz der zuletzt sinkenden Nachfrage hat das seinen Grund: Viele Ukrainer haben keinen Impfschutz. Dabei geht es nicht nur um Corona, sondern auch um die Masernimpfung. „Die ist Pflicht, um eine Schule oder Kita besuchen zu können“, sagt Baxmann im Hinblick auf geflüchtete Kinder, die früher oder später auch in den Bildungseinrichtungen integriert werden sollen.

Von der Region gab es bereits die Zusage, neben der Corona- auch die Masernimpfung an der Max-Planck-Straße anzubieten. Die Vakzine müssen in den vorgegebenen Zeitabständen verabreicht werden. „Deshalb möchten wir das Impfzentrum dort möglichst noch eine Weile behalten“, so Baxmann.

Flüchtlinge haben Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung

Gemeldete Flüchtlinge haben automatisch auch einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, was die Gemeinde vor weitere Herausforderungen stellt. Bei den über Dreijährigen gäbe es nach jetzigem Stand zwar ausreichend Plätze. „Problematisch wird es jedoch im Krippenbereich“, verweist Baxmann auf die jetzt schon lange Warteliste. Letztlich müsse man abwarten, ob und wann die Flüchtlinge ihre Kinder tatsächlich in die Krippe geben wollen. Im Härtefall würde sich die Gemeinde wahrscheinlich darauf berufen, dass die Eltern nicht berufstätig sind und somit die Betreuung selbst leisten können.

Vorerst konzentriert sich die Verwaltung jedenfalls auf die Unterbringung. Wochenlang war unklar, wann die Sammelunterkunft an der Max-Planck-Straße überhaupt zur Verfügung steht. Die für die Reaktivierung notwendige Baugenehmigung ist bereits seit Oktober bei der Region in Bearbeitung. Nun kam das Land dem Bescheid mit einer Ausnahmegenehmigung zuvor. Wie lange diese Regelung gilt, ist aber unklar. Deshalb werde man den Antrag dennoch aufrechterhalten.

Sammelunterkunft ausschließlich für Ukrainer

Ursprünglich hatte sich die Gemeinde um die Reaktivierung der Unterkunft bemüht, um rund 30 zugewiesene Flüchtlinge aus Irak und Syrien aufnehmen zu können. Das ist jedoch angesichts der aktuellen Lage erstmal vom Tisch. Baxmann: „An der Max-Planck-Straße werden jetzt ausschließlich Menschen aus der Ukraine einziehen.“