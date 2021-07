Wennigsen

Das Vorbild ist der Branchenprimus Amazon: Wennigsen will in den E-Commerce einsteigen und einen lokalen Online-Marktplatz aufbauen. Der Antrieb kommt von Unternehmer Andreas von Schell aus Bredenbeck. Der Geschäftsführer der Help GmbH, einer Gesellschaft für soziale und ambulante Dienstleistungen, war mit der Idee eines elektronischen Markplatzes für Wennigsen an die Gemeindeverwaltung und die Wirtschaftliche Interessensgemeinschaft (WIG) herangetreten.

Corona beschleunigt Digitalisierung

Homeschooling, mobiles Arbeiten und Freunde treffen via Zoom – Corona treibt die Digitalisierung voran. Die Ideen für digitale Lösungen seien da, jetzt auch die Notwendigkeit, sagt von Schell und hat Zahlen vom Statistischen Bundesamt parat. Demnach lag im Jahr 2019 die Anzahl der Unternehmen des Einzelhandels bei 338.982 – das sind 79.140 weniger als 2002. Das entspricht einem Rückgang von fast 19 Prozent, Tendenz weiter sinkend. Die Prognosen für den Onlinehandel sehen hingegen gut aus. Bis 2024 wird ein steigender Umsatz von mehr als 22 Prozent erwartet. Auch Wennigsen solle die Chance für sich erkennen, meint von Schell.

Hersteller und Händler aus Wennigsen könnten mit der Online-Verkaufsplattform einen zusätzlichen Vertriebs- und einen Marketing-Kanal bekommen. Der digitale Marktplatz würde dabei helfen, die lokalen Einzelhändler sichtbar zu machen. So erhalten alle Bürgerinnen und Bürger schnell einen Überblick. Herzstück des virtuellen Marktplatzes soll der Online-Shop werden, wo Produkte, aber auch Services und Dienstleistungen von verschiedenen Geschäften aus Wennigsen eingekauft werden können.

Wer morgens bestellt, soll mittags die Ware erhalten

Bestellt wird per App oder online am Rechner. Am Ende des Bestellvorgangs bezahlt der Kunde den Warenkorb komplett, egal bei wie vielen Läden er eingekauft hat. Das Ganze läuft dann über ein Treuhandkonto bei der Bank. Das Geld wird den Händlern sofort gut geschrieben. Versendet wird noch am gleichen Tag. Wer morgens bestellt, bekommt seine Waren mittags geliefert. Wer mittags bestellt, erhält sie abends. Retouren sollen auf den Touren mit eingesammelt werden.

Wer beim lokalen Online-Marktplatz mitmachen soll? „Möglichst alle“, wünscht sich von Schell. An sich sei es technisch kein großes Problem, einen Web-Shop zu erstellen. Über Schnittstellen etwa mit dem Kassensystem werden die notwendigen Informationen gezogen. Wichtig ist den Machern, dass der Online-Marktplatz erweiterbar ist. So könnten etwa auch Botengänge aller Art später darüber erledigt werden. Von Schell denkt hier vor allem an mobilitätseingeschränkte und ältere Menschen. Ohnehin sieht er in der Plattform einen echten Mehrwert für die Gemeinde, ließe sich hier auch nach Immobilien suchen, Stellenangebote einsehen, Vereinshäuser buchen oder den Veranstaltungskalender finden.

Welche Händler machen mit?

Um das passende Marktplatzmodell für Wennigsen zu entwickeln, ist Initiator von Schell bereits mit IT-Entwicklern im Gespräch. Der Unternehmer rechnet mit Investitionskosten in Höhe von etwa 150.000 Euro, um den Online-Marktplatz für Wennigsen an den Start zu bringen. Im Frühjahr 2022 könnte das soweit sein. Einen Vorlauf von einem halben Jahr bräuchte man mindestens, schätzt von Schell – auch, um Fördermittel einzuwerben.

Lesen Sie auch: Standort für Windräder in Wennigsen: Das ist der neuste Stand

Dabei will Wennigsens Wirtschaftsförderin Maike Bormann helfen. Sie wünscht sich, dass der digitale Marktplatz erfolgreich ist und so die Wirtschaft vor Ort nachhaltig stärkt. „Wir als Gemeinde unterstützen diese Initiative sehr – sofern sie auch angenommen wird“, sagt Bormann. Am 20. Juli soll es ein erstes Treffen mit Händlern und Dienstleistern aus Wennigsen geben, zu dem die WIG eingeladen hat und bei dem das Konzept vorgestellt werden soll. Auch die Bereitschaft, beim digitalen Marktplatz mitzumachen, soll in dieser Runde abgefragt werden.

Von Jennifer Krebs