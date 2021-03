Wennigsen soll für Radfahrer sicherer werden

Wennigsen

Politik, Verwaltung und der ADFC-Wennigsen setzten sich schon lange für mehr Sicherheit für Radfahrer auf der Degerser Straße ein. Dort hatte es unter anderem im vergangenen Jahr einen Unfall gegeben, bei dem ein Zwölfjähriger schwer verletzt wurde. Doch bislang blieben all ihre Bemühungen erfolglos. Der Rat hat vergangene Woche nun einem Antrag der SPD Wennigsen zugestimmt, durch den mehr Sicherheit geschaffen werden soll.

Gefordert wird von den Wennigsern ein farblicher Schutzstreifen – doch das Land Niedersachsen als zuständige Straßenbehörde verweigert die farbliche Markierung eines Schutzstreifens mit dem Argument, dass damit die Aufmerksamkeit der Autofahrer und Autofahrerinnen auf der Landesstraße nachlassen würde. „Dieses Argument erscheint absurd", sagt Wennigsens SPD-Vorsitzender Jonas Farwig. "Auch in anderen Kommunen in der Region Hannover und auch in der Landeshauptstadt gibt es viele durchgängig rote markierte Schutzstreifen." Das sah auch die Mehrheit der Ratsmitglieder so und stimmte dem Antrag der SPD zu.

So könnte es aussehen: Hartmut Wittrien (rechts) und Ingo Laskowski vom ADFC haben im vergangenen Jahr gezeigt, wie der Schutzstreifen aussehen würde. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

Politik fordert mehr Sicherheit für Radfahrer

Die Gemeinde soll sich demnach nicht von der ablehnenden Haltung des Landes entmutigen lassen und ihrer Forderung nach mehr Sicherheit für Radfahrer und Radfahrerinnen in Wennigsen weiter Nachdruck verleihen. Dies sei ein wichtiger Schritt in Richtung fahrradfreundliche Kommune. Denn für dieses Zertifikat soll sich die Gemeinde nun auch bewerben. Hierfür ist zunächst der Eintritt in die „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen e.V“ zu beantragen. Die jährlichen Kosten belaufen sich dabei auf den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 800 Euro.

Außerdem beinhaltet der Ratsbeschluss, dass der aus dem Jahr 2008 stammende Radverkehrsplan unter Einbeziehung externer Hilfe fortgeschrieben werden soll. „Der Radverkehr muss im Zuge der Verkehrswende, gegenüber dem motorisierten Individualverkehr weiter gefördert und gestärkt werden", betont der SPD-Fraktionsvorsitzende Ingo Klokemann.

Fahrradstraßen sollen eingerichtet werden

Daher soll auch die Einrichtung von Fahrradstraßen weiter vorangetrieben werden. „Der ADFC hat Straßen benannt, die in Frage kommen könnten", ergänzt Klokemann. Er fordert die Verwaltung auf, Verfahren zur Einrichtung solcher Verkehrswege im zuständigen Fachausschuss darzustellen und Experten und Expertinnen einzuladen. Auch dieser Aufforderung stimmte der Rat bei seiner jüngsten Sitzung nun zu.

Der ADFC hatte unter anderem vorgeschlagen, dass die Straßen vor den Wennigser Schulen zu Fahrradstraßen werden. Quelle: dpa (Symbolbild)

Die Politiker und Politikerinnen haben zudem beschlossen, dass sich der Rat der Gemeinde zur kommunalen Radverkehrsförderung bekennt und den Radverkehr im Zuge der Verkehrswende – vor allem gegenüber dem motorisierten Individualverkehr – fördert und priorisiert.

Verkehrswende als zentraler Bestandteil des Klimaschutzes

Die Gemeinde hat bereits 2010 ein integriertes Klimaschutzkonzept erarbeitet und wirkt seitdem auf den kommunalen Klimaschutz hin. Die Entwicklung der vergangenen Jahre habe laut SPD allerdings aufgezeigt, dass diese Bemühungen verstärkt werden müssen, um das Ziel der Klimaneutralität 2050 zu erreichen.

Ein zentraler Bestandteil der Klimaschutzpolitik ist die Umsetzung einer Verkehrswende – eine Verkehrsverlagerung aufs Fahrrad sei dabei ein zentraler Bestandteil. „Mit über sechs Kilometer pro Einwohner und Einwohnerin sind wir als Kommune auch im letzten Jahr wieder ganz vorne beim Stadtradeln mit dabei gewesen. Die Beliebtheit des Radfahrens in Wennigsen möchten wir durch unseren Antrag weiter stärken“, hat die SPD ihren Antrag begründet.

Von Lisa Malecha