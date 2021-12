Wennigsen startet neues Beschwerde-Portal: So funktioniert der Mängelmelder

Wennigsen

Ob vermüllte Grünflächen, defekte Straßenlaternen, reparaturbedürftige Sitzbänke oder das sich stetig vergrößernde Schlagloch in der Ortsdurchfahrt. Bürger, die in der Gemeinde Wennigsen einen Schaden melden wollen, können dies schon bald digital erledigen. Die Einrichtung eines Mängelmelders auf der Homepage der Gemeinde ist gerade im Aufbau. Sogar Fotos von Schäden können damit hochgeladen und die Standorte auf einer Karte markiert werden.

Der Service funktioniert nach dem Prinzip eines Ticketsystems. Jede Meldung generiert ein Ticket, in dem alle relevanten Informationen gespeichert werden, sodass Anfragen nicht verloren gehen. Der Status der Bearbeitung ist dabei öffentlich jederzeit einsehbar und mit Ampelfarben gekennzeichnet: gemeldet (rot), in Bearbeitung (gelb) und gelöst (grün).

Verwaltungsmitarbeiter müssen geschult werden

Vorreiter ist die Stadt Langenhagen, die mit dem Mängelmelder bereits seit einigen Jahren gute Erfahrungen macht. In Wennigsen geht der Service vermutlich im Januar 2022 online „Aktuell werden die Mitarbeiter geschult“, kündigte ein Verwaltungsmitarbeiter aus dem EDV-Team im Ausschuss für Digitales an. Das sei nötig, da es sich um ein gänzlich neues System mit neuen Verarbeitungsprozessen handele.

Für die Bürger soll der Service dafür denkbar einfach funktionieren. Mit dem Smartphone können sie den Missstand vor Ort auch gleich fotografieren und mit einem kurzen Hinweistext direkt an die Gemeinde senden. Per GPS-Signal wird der Standort automatisch auf einer Karte angezeigt und ist dort auch für alle weiteren Nutzer sichtbar. So können die Wennigser prüfen, ob der von ihnen beobachtete Schaden bei der Verwaltung bereits bekannt ist. Dadurch werden unnötige Doppelungen vermieden und dadurch Zeit gespart, was wiederum die Sachbearbeiter entlastet.

Ärger um Klostergrund-Erschließung

Den Mängelmelder kann dann künftig auch ein Bürger aus Degersen nutzen, der als Gast an der Ausschusssitzung teilnahm. In der Einwohnerfragerunde machte er auf die in beiden Fahrtrichtungen stark verschmutzen Radwege entlang der Degerser Straße im Bereich des Neubaugebietes Klostergrund (Caleidis) aufmerksam. Ulrike Schubert, Fachbereichsleiterin für Organisation und Ordnung, berichtete daraufhin von einer „dauerhaften Auseinandersetzung“ zwischen Ordnungsamt und der Erschließungsfirma. Der Aufforderung, die Straße zu reinigen, käme das Unternehmen nur sehr schleppend und erst „mit viel Druck nach“. Zwischendurch werde aber immer wieder abgewartet, bis sich die Beschwerden häufen. „Eine sehr schwierige Auseinandersetzung“, beschrieb die Schubert die Situation.

Grüne wollen Plattform für Online-Petitionen

Für die Einbindung einer weiteren Online-Plattform auf der Homepage der Gemeinde machen sich unterdessen die Grünen stark. OpenDemokratie heißt das Programm mit dem Bürger schnell und unkompliziert Petitionen zu einem beliebigen Thema einrichten können. Diese wird dann online gestellt und von anderen Bürgern unterstützt werden. Schließen sich der Petition in einem bestimmten Zeitraum eine gewisse Anzahl Unterstützer – abhängig von der Größe der Gemeinde – an, muss das Thema in dem dafür zuständigen Gremium auf die Tagesordnung gesetzt werden. Wird die Mindestzahl verfehlt, stehe es Bürgermeister Ingo Klokemann (SPD) frei, sich dennoch mit dem Thema zu befassen.

„Eine schöne Form, die Bürgerbeteiligung einfacher und nachvollziehbarer zu machen“, begründete Grünen-Ratsfrau Angelika Schwarzer-Riemer den Antrag, den ihre Fraktion im Februar in der kommenden Sitzung des Digital-Ausschusses einbringen. „Wir würden das Ganze dann auf unsere Internetseite einstellen. Geld kostet das die Gemeinde wohl nicht“, kündigte der für die EDV zuständige Verwaltungsmitarbeiter an.

Von André Pichiri