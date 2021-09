Wennigsen

Die Ankündigung, die gemeindeeigenen Kindergärten müssten an den Montagen nach der Kommunal- und Bundestagswahl geschlossen bleiben, weil das Personal an beiden Sonntagen in den Wahlvorständen gebraucht wird, hat in Wennigsen für einigen Wirbel gesorgt. Doch der Aufruf an die Eltern, sich als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen, zeigt offenbar Wirkung.

„Noch zwei aus jeder Ortschaft“

Mittlerweile stehen die Chancen gut, dass sich zumindest für den 26. September genügend Freiwillige finden. „Noch zwei Personen aus jeder Wennigser Ortschaft und wir haben das Ziel erreicht“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke.

An sich sei es ja nichts Neues, wenn mangels freiwilliger Helfer alle Gemeindemitarbeiter bei Wahlen zur Mitarbeit verpflichtet werden – egal ob Erzieher oder Bauhofmitarbeiter. Das habe man in Wennigsen schon bei vergangenen Wahlen so gehandhabt, wie jüngst Gemeindewahlleiterin Ines Lindam betonte, nachdem es insbesondere aus Reihen von CDU und FDP Kritik am Vorgehen der Verwaltung gehagelt hatte. Aufgrund der Vielzahl der Wahlen wird die Auszählung am 12. September bis in die Nachtstunden andauern. Um den Erzieherinnen und Erziehern die arbeitsrechtlich vorgeschriebene Ruhezeit zu gewährleisten, müssten die Kitas am kommenden Tag geschlossen bleiben.

Diskussion im Verwaltungsausschuss

Nun landete das strittige Thema im Verwaltungsausschuss. Neben den Ratsvertretern rangen auch die Wahlleitung und ihre Stellvertretung sowie die Personalvertretung im Verwaltungsausschuss um einen Konsens. Schließlich einigte man sich darauf, gemeinsam für weitere Unterstützung zumindest am zweiten Wahltag zu werben, damit die Kitas am 27. September öffnen können.

„Alle Beteiligten waren sich darüber einig, dass wir eine solche Situation künftig vermeiden müssen“, erklärte Meineke. Bei zurückliegenden Wahlen habe man Werbung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer auch auf Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel beim Cruisinglauf oder beim Historischen Freischießen. „In diesem Jahr ist dies coronabedingt leider nicht möglich gewesen“ gibt Lindam zu bedenken. Deshalb seien die freiwilligen Meldungen „erheblich zurückgegangen”.

Gleichwohl wisse man um die „derzeit sehr starken Belastungen der Eltern aufgrund der Corona-Situation“, sagt Lindam. Daher hoffe man, zumindest zur Bundestagswahl am 26. September ausreichend freiwillige Helfer mobilisieren zu können. So könnte man auf die Kita-Kräfte verzichten und die Kinderbetreuung am folgenden Tag gewährleisten. Auf den jüngsten Aufruf haben sich immerhin 16 Personen gemeldet. „Wenn wir bis zum 8. September noch zehn Freiwillige bekommen, werden die Kitas selbstverständlich im regulären Betrieb arbeiten“, so die Wahlleiterin.

Künftig auch Zwangsverpflichtungen denkbar

Auf eine derartige Hängepartie will man es in Zukunft nicht mehr ankommen lassen, sondern notfalls Bürger zwangsverpflichten. „Im Verwaltungsausschuss wurde seitens der Politik deutlich gemacht, dass bei kommenden Wahlen verstärkt das Instrument der Einberufungen genutzt werden soll, wenn die freiwilligen Kräfte nicht ausreichen und die Verwaltungskapazitäten personell ausgeschöpft sind“, kündigt Meineke an.

Aktuell sind 128 Personen in den Wennigser Wahllokalen eingeteilt, 20 weitere für den rathausinternen Ablauf. 103 davon sind Verwaltungsmitarbeiter und 45 Freiwillige aus der Bürgerschaft. Aus den kommunalen Kindertagesstätten sind 26 Mitarbeiterinnen im Einsatz.

Weitere Wahlhelfer gesucht

Wahlhelfer können wahlberechtigte Personen sein, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Diese arbeiten in zwei Schichten in den Wahllokalen, die erste von 7.30 bis 13 Uhr, die zweite von 12.45 bis unter Telefon an Wahlleiterin Ines Lindam (05103) 700729 oder an Stellvertreterin Michelle Plath (05103) 700775 wenden.

Von André Pichiri