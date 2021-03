Wennigsen/Barsinghausen/Springe

„Touristisch gibt es noch Luft nach oben“ – da waren sich alle Beteiligten einig. Denn bei Wanderern in Wennigsen und Barsinghausen ist der Deister zwar beliebt – aber eine echte Marke sei er noch nicht. Daher plant die Region eine Studie dazu, ob der Deister auch ein Naturpark werden könnte. Nun hat sich Regionsdezernentin Christine Karasch mit örtlichen CDU-Politikern getroffen, um über die Idee zu sprechen.

Der Deister als Naherholungsgebiet erlebe derzeit eine Renaissance, sagte Tilmann Kuban, Vorsitzender der Jungen Union, bei dem Termin in Bredenbeck-Steinkrug. Um so wichtiger sei es zu schauen, wie man ihn gemeinsam zu neuer Stärke führen könne. Eine Möglichkeit will nun die Region Hannover bieten. Diese hatte angekündigt, dass sie die Entwicklungspotenziale des Natur- und Naherholungsraumes Deister prüfen möchte.

Steinhuder Meer als Vorbild

Denn Hannovers Hausgebirge stehe unter Druck durch die konkurrierenden Nutzungsinteressen, die besser abzustimmen seien. „Der Deister hat eine große Bedeutung für die Freizeit, für den Sport, für Erlebnisse unter freiem Himmel“, sagt Karasch. „Auf der anderen Seite stehen die berechtigten Interessen des Naturschutzes, der Forstwirtschaft und der Trinkwassergewinnung.“

Vorbild ist hier das Steinhuder Meer, wo Infozentren und Park-Ranger Besuchern die dortige Flora und Fauna erklären, Führungen anbieten, aber auch Ordnungsaufgaben übernehmen. Das würde sich auch positiv auf die umliegenden Kommunen auswirken, sind sich die Anwesenden – neben Kuban und Karasch waren Roland Zieseniß (CDU-Barsinghausen), Hans von Randow (CDU-Wennigsen) und Elke Riegelmann (CDU-Springe) vor Ort – einig.

Der Deister als Marke

Doch die Ankündigung der Region hatte auch für Fragen gesorgt, sagte Karasch, die das Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen der Region Hannover leitet und zudem die CDU-Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin ist. Sie berichtet von Anrufern, die wissen wollten, ob mit einem Naturpark nicht auch zahlreiche Sanktionen und Verbote einhergehen würden. Dies sei allerdings nicht der Fall, betonte Karasch. „Es geht viel mehr darum, dem Deister ein Label aufzudrücken, eine Marke, mit der man arbeiten kann.“

Die Region brüte bereits länger über Ideen, wie der Deister attraktiver gemacht aber auch wie Probleme – etwa mit illegalen Mountainbiketrails – gelöst werden können, sagte Karasch. Es gehe bei dem neuen Konzept aber nicht nur darum, den Tourismus zu stärken, sondern auch darum, den Naturraum zu schützen.

Tourismus kann auch Probleme verursachen

Die Wennigser CDU begrüße die Idee zwar grundsätzlich, allerdings seien auch sofort „die Warnlampen angegangen“, sagte von Randow. Denn Tourismus stärken bedeute auch immer, dass man sich mehr Menschen in den Ort holt. „Müll, der in der Natur entsorgt wird und überfüllte Parkplätze – das haben wir gerade erst gesehen, als es geschneit hat“, sagt er und fordert, dass all diese Probleme, die mit dem vermehrten Tourismus entstehen können, in den Fokus gerückt werden. Zudem müsse geklärt werden, welche Rechte die Ranger haben, die der Deister bekommen soll.

Die Idee der Ranger war beim Runden Tisch entstanden. Sie sollen künftig aufklären und informieren, aber auch dafür sorgen, dass die Regeln beim Deister-Besuch eingehalten werden. Sie sollen in dem neuen Informationszentrum arbeiten – für das der Standort noch unklar ist. Auch Programme zur natürlichen Walderneuerung sowie eine Steuerung des Mountainbiking könnten zu dem neuen Konzept gehören.

Region berät am 9. März

Aus Barsinghausen erntet die Idee Zustimmung – vor allem, dass sowohl Naturschutz und wirtschaftliche Komponenten beachtet werden, habe die CDU-Mitglieder überzeugt, sagte Roland Zieseniß. Und die touristische Aufwertung werde sicherlich auch bestehendem Gewerbe in den angrenzenden Kommunen zugutekommen.

Elke Riegelmann, Stadtverbandsvorsitzende aus Springe, plädierte dafür an historisch interessanten Punkten, die der Deister biete, ergänzende Informationen über QR-Codes zugänglich zu machen: „Der Deister ist spannend – nicht nur aus der Perspektive des Naturschutzes, sondern auch historisch.“

Über die Vergabe einer Machbarkeitsstudie berät am Dienstag, 9. März, erstmals der Umweltausschuss der Region. Der Untersuchungsrahmen der Machbarkeitsstudie soll, so der Zeitplan, noch in diesem Jahr festgelegt werden. Die Ausschreibung würde dann 2022 erfolgen. Die Regionsverwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von bis zu 150.000 Euro.

