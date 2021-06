Wennigsen

Ein neues Konzept soll helfen, Probleme bei Kindern und Jugendlichen in Wennigsen frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Seit Mai läuft das Programm „Communities that Care“ (CTC) in Wennigsen – zunächst bis Dezember 2022. Koordiniert wird es von Kerstin Kohl, die in der Jugendpflege Wennigsen und im Präventionsrat der Gemeinde tätig ist und Kohl nun im Sozialausschuss über den aktuellen Stand des Programms CTC berichtet hat. Der Landespräventionsrat Niedersachsen fördert das Projekt finanziell und unterstützt Kommunen in Niedersachsen bei der Umsetzung des Programms.

Das Ziel von CTC: Prävention bei Kindern und Jugendlichen zielgerichtet planen und umsetzen. Das Konzept soll ermöglichen, dass sich die Gemeinde besser um Jugendliche und Kinder kümmern und diese schützen kann. Mit CTC sollen die Herausforderungen in der kommunalen Prävention, etwa, dass eine langfristige Orientierung fehlt oder die vielen Einzelprogramme wenig mit einander verbunden sind, gemeistert werden.

Schüler werden noch in diesem Jahr befragt

Vom CTC-Ansatz sollen künftig dann alle Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde profitieren. Das Programm unterstützt kommunale Akteure dabei, eine Strategie zur Verringerung von verschiedenen Verhaltensproblemen bei Jugendlichen zu entwickeln. Das funktioniert unter anderem, indem soziale und emotionale Kompetenzen gefördert werden, Mobbingprävention an Schulen angeboten wird oder aber genügend strukturierte Freizeitangebote vorhanden sind.

Zunächst werden durch Umfragen und Expertenbefragungen die entscheidenden Risikofaktoren von Jugendlichen in der Gemeinde ermittelt. Dafür sollen bis Jahresende an möglichst allen Schulen, die von Wennigser Jugendlichen besucht werden, Befragungen in den fünften bis elften Jahrgängen durchgeführt werden. Dabei soll es um Probleme wie den Umgang mit Gewalt und Drogen, um Schuleschwänzen, Depressionen, Mobbing und vieles mehr gehen.

Zudem sollen so Informationen zu den dahinterliegenden Risikofaktoren und Schutzfaktoren in Familie, Schule, Peers und Nachbarschaft gesammelt werden. Denn Risikofaktoren wie etwa Konflikte in der Familie erhöhen die Wahrscheinlichkeit späterer Verhaltensprobleme, erläutert Kohl. Schutzfaktoren hingegen, wie eine Bindung zur Familie, können die Wirkung von Risiken mindern und senken die Wahrscheinlichkeit spätere Verhaltensprobleme.

Probleme werden nach und nach bekämpft

Sind die Umfragen ausgewertet, wird entschieden, um welches Problem der jungen Wennigser und Wennigserinnen sich die Gemeinde als erstes kümmern sollte. „Dazu erstellt der Präventionsrat dann eine Prioritätenliste“, sagt Kohl. Anschließend können Präventionsprojekte ausgesucht werden, die zum einen zu genau diesen Risikofaktoren passen und deren Wirksamkeit zum anderen wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Diese stehen in einer sogenannten „grünen Liste“ von CTC. Doch auch lokale Akteure sollen einbezogen werden.

Von Lisa Malecha