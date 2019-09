Wennigsen

Über die Spielplatzsatzung und den Treffpunkt an der Sophie-Scholl-Gesamtschule wird seit Längerem diskutiert. Auch Wennigsens Ortsbürgermeister Jan Richard Weber will für mehr Ruhe sorgen und macht jetzt einen ganz neuen Vorschlag. Er findet: Laute Musik sollte im öffentlichem Raum generell verboten werden.

Beschwerden über zu laute Musik

Beschwerden über zu laute Musik gebe es immer wieder, sagt Weber. Er spreche dabei nicht nur von den Nachbarn der KGS am Bürgermeister-Klages-Platz, betroffen seien auch die Anwohner des Ententeichs, die Anlieger des Hagemannplatzes und die Bewohner des Seniorendomizils, wo direkt nebenan der Spielplatz Im Lindenfelde liegt. Eigentlich ist das Spielen dort nur bis 20 Uhr erlaubt. Manchmal gebe es aber Lärm bis spät in die Nacht, sagt Weber. „Das ist unangenehm und stört massiv.“

Jeder soll sich wohlfühlen auf den Straßen und Plätzen

Der Wennigser Ortsbürgermeister würde gerne dafür sorgen, dass sich auf den Straßen und Plätzen in der Gemeinde jeder wohlfühlt. Weber plädiert für eine einfache Regel und die lautet: „Das Abspielen elektronisch verstärkter Musik auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der Ortschaften ist nur auf Antrag und nach vorheriger Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung erlaubt.“ So hat es Weber in seinem Antrag formuliert, der jüngst in der Ortsratssitzung auf den Tisch kam. Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss im schlimmsten Fall ein Bußgeld zahlen.

Außerhalb der Ortschaft soll das Verbot nicht gelten. In seinem Antrag schlägt Weber deswegen vor, dass von den noch verfügbaren Ortsratsmitteln möglicherweise Tische und Bänke für den Festplatz am Ortsausgang in Richtung Argestorf angeschafft werden. Nahe der KGS sei dieses Gelände fußläufig zu erreichen. Und es wäre ein Platz, „an dem das Bedürfnis, laut Musik zu hören, ausgelebt werden kann, ohne damit die Lebensqualität von Anliegern zu beeinträchtigen“, schreibt Weber in seinem Antrag.

„Wir müssen uns grundsätzlich fragen, wie wir damit umgehen wollen“, sagt Weber. In der Ortsratssitzung hatte er erläutert, dass zunächst einmal akzeptiert werden müsse, dass ein Problem besteht, andernfalls könne das Problem nicht gelöst werden. Und wer sage, dass es doch nicht so schlimm sei, wenn junge Leute leise ein bisschen Musik hören, der verschließe die Augen vor dem Problem.

Ortsrat will die Meinung des Jugendparlaments hören

Gleich zu Beginn der Debatte war von einem Ortsratsmitglied gefordert worden, den Vorgang an das Jugendparlament zu verweisen. „Es folgte dann eine Diskussion – aber nicht über den Antrag und die vorgetragenen Beweggründe, sondern darüber, ob ein Verweis an das Jugendparlament überhaupt möglich sei“, bedauert Weber.

Hitzig wurde im Ortsrat diskutiert, bis Christina Müller-Matysiak und Peter Armbrust irgendwann unter Protest die Sitzung verließen. Die verbliebenen Ortratsmitglieder votierten schließlich gegen die Stimme des Antragstellers dafür, dass sie zunächst die Meinung des Jugendparlaments (Jupa) hören wollen, ehe sie über den Antrag abstimmen.

Das Jugendvertreter haben bereits angekündigt, dass sie sich an ihrem Klausurwochenende vom 27. bis 29. September in Hameln auch mit der Spielplatzsatzung und den Kleinspielfeldern an der Sophie-Scholl-Schule beschäftigen wollen. Jetzt müssen sie sich auch über den Antrag aus dem Ortsrat unterhalten.

