Wennigsen

Unter dem Titel „Frauen.Macht.Politik“! laden die Wennigser Grünen zum Dialog ein. Der frauenpolitische Austausch zum Weltfrauentag beginnt am Donnerstag, 11. März, um 19.30 Uhr. Die Online-veranstaltung dauert bis 21 Uhr.

Es ist die erste öffentliche Onlinekonferenz, zu der die Grünen in Wennigsen einladen. „Frauenpolitik in Corona-Zeiten: Zwischen Homeoffice und Homeschooling“ heißt das Thema des Abends.

Gäste sind Imke Byl, Mitglied des Niedersächsischen Landtages und Frauenpolitische/Queer-Sprecherin sowie Hacer Kirli, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Wennigsen. „Wir möchten an diesem Abend mit unseren Gästen ins Gespräch kommen, Informationen, Meinungen und Erfahrungen austauschen“, sagt Gun Wittrien, Fraktionssprecherin der Grünen in Wennigsen.

Anmeldung erforderlich

Über eine rege Beteiligung an der Onlinepremiere würden sich die Grünen in Wennigsen freuen. Die Grünen bitten um Anmeldungen per E-Mail an info@gruene-wennigsen.de.

Nach der Anmeldung wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Veranstaltungslink zugeschickt. Bei technischen Fragen sind die Grünen gern behilflich.

Von Lisa Malecha