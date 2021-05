Wennigser Mark

Auf dem Gelände der ehemaligen Polizeischule in der Wennigser Mark soll nach den Wünschen von Politik und Verwaltung ein neues Wohnquartier entstehen, das sich optimal in die Ortsstruktur integriert. Daher beansprucht die Gemeinde ein erhebliches Mitspracherecht bei den Verkaufsverhandlungen des Landes Niedersachsen mit möglichen Investoren. Zudem will sie mithilfe der Bauleitplanung ihren Einfluss auf die städtebauliche Entwicklung des rund 5,3 Hektar großen Geländes geltend machen.

„Alle Käufer müssen wissen: Ohne die Gemeinde geht hier nix“, betonte Bürgermeister Christoph Meineke in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Es sei von entscheidender Bedeutung, für diese laut Meineke „hochinteressante Liegenschaft“ ein qualitativ hochwertiges Konzept zur städtebaulichen Entwicklung der Wennigser Mark zu erarbeiten.

Städtebauliches Konzept nötig

Im Mittelpunkt stehe dabei eine gemischte Bebauung sowohl mit Einfamilien- und Reihenhäusern als auch mit sozialem Wohnungsbau in maximal 1,5- bis zweigeschossiger Bauweise. Solch ein Konzept entspricht auch den Wünschen des Ortsrates Wennigser Mark, der zudem eine landschaftsgerechte Einbindung sowie Gemeinschaftseinrichtungen auf dem Areal einfordert. „Im Bebauungsplan muss die Gemeinde sicherstellen, dass die innerörtliche Bebauung an dieser Stelle in unser Ortsbild passt“, bekräftigte Ortsbürgermeister Holger Dorl (SPD) in der Ausschusssitzung.

Die Polizeischule im Frühjahr 1981. Quelle: Archiv

Das Gelände der 2008 geschlossenen Polizeischule steht seit einiger Zeit erneut zum Verkauf, nachdem das Land Niedersachsen vor mehreren Jahren eine erste Vermarktung gestoppt hatte – um weiterhin eine eigene Nutzung insbesondere der Schießanlage auf dem Areal prüfen zu können. Solch ein Vorhaben zerschlug sich jedoch. Bis zum 5. Juli können sich nun Interessenten beim Land melden, die das Areal für ein Mindestgebot von rund 1,33 Millionen Euro erwerben wollen.

Bisher 15 bis 20 Interessenten

Nach Angaben von Bürgermeister Meineke gibt es mittlerweile 15 bis 20 ernsthafte Interessenten, die zum Teil auch schon Vorgespräche im Wennigser Rathaus geführt haben. Dazu gehören laut Meineke zum Beispiel die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG), die bereits 2014 ein Baugebiet mit 61 Wohneinheiten auf dem Gelände schaffen wollte, sowie weitere große Bauträger.

Außer dem reinen Kaufpreis müssen die künftigen Eigentümer mit weiteren Kosten in Millionenhöhe rechnen. Dazu gehört insbesondere die Beseitigung der alten und maroden Polizeigebäude (Unterkünfte, Schulungsräume, Schießanlage, Fahrzeug- und Sporthalle sowie Tankstelle) sowie die mögliche Sanierung von Bodenrückständen aus dem Betrieb der Tankstelle und einer vor rund 100 Jahren dort ansässigen Zündschnurfabrik.

Verkauf bis Ende 2021

Voraussichtlich zum Jahresende 2021 wird der Landtag über den Verkauf des ehemaligen Polizeischulgeländes beschließen – darauf wies der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner bei einem Ortstermin mit weiteren Vertretern der Partei aus Wennigsen und der Region hin. Laut Lechner ist die Position der Gemeinde Wennigsen zur städtebaulichen Entwicklung der Liegenschaft als Anlage an die Ausschreibung des Landes angehängt. „Potenzielle Investoren wissen also, was hier gewünscht ist“, sagte Lechner.

CDU-Politiker diskutieren mit Peter Armbrust (von links) und Sebastian Lechner über eine mögliche Zukunft für das rund 53.000 Quadratmeter große Gelände der ehemaligen Polizeischule. Quelle: Frank Hermann

Darüber hinaus sei eine Rückfallversicherung eingebaut: Falls innerhalb eines vorgegeben Zeitraumes nicht gebaut wird, fällt die Fläche zurück ans Land. „Das Gelände darf nicht wieder sich selbst und der Natur überlassen werden. Hier müssen gesunde und nachhaltige Wohnverhältnisse entstehen“, bekräftigte der CDU-Ratsfraktionsvorsitzende Peter Armbrust die Position seiner Partei.

Von Frank Hermann