Wennigsen

Mit einem stimmgewaltigen Auftritt gehen die Konzerte der Reihe „Kultur in der Kapelle“ in der Wennigser Mark weiter. Die Jazzsängerin Charlène Thomas ist am Sonntag, 20. Februar, mit gleich zwei Chören zu Gast. Ab 17 Uhr geben die Gruppen Voiceproof und Fluition eine Mischung aus Jazz, Pop und Funk zum Besten. Der Vorverkauf läuft.

Voiceproof hat 25 Mitglieder

2016 von Thomas gegründet ist Voiceproof mittlerweile auf 25 Mitglieder angewachsen. Dank der Kontakte zu dem aus Hannover stammenden Komponisten und Arrangeur Jan Oliver Weigang haben die Sängerinnen und Sänger heute viele eigens für sie geschriebene Jazz- und Popsongs im Repertoire. Als Chorproben in Präsenz aufgrund der Corona-Pandemie untersagt waren, startete Voiceproof online durch, nahm Videos zu den Songs auf und veröffentlichte sie auf Youtube.

„Chor der Woche“ beim Deutschlandfunk

Neben eigener Stücke singt der Chor auch Songs internationaler Stars – darunter Joni Mitchell, Billy Joel und die A-cappella-Bands „Pentatonix“ und „New York Voices“. 2020 wählte der Radiosender Deutschlandfunk Voiceproof zum „Chor der Woche“ und widmete der Formation eine Folge seines Chor-Podcasts. Alle Infos zum Podcast und zu Voiceproof gibt es unter www.voiceproof.de.

Fluition covert auch Songs von Iron Maiden

Der Chor Fluition singt und groovt seit 2019 in Hannover. Neben Charlène Thomas gehören Agnes Hapsari, Victor Visotsky, Jan Weigang und Erik Höppner zur Gruppe. Alle fünf haben nach eigener Aussage das Ziel, eigene Songs und Arrangements zu schreiben und zu performen. Unterschiedliche musikalische Hintergründe mischen sich zu einem abwechslungsreichen Repertoire aus eigener Stücken und Coversongs. Fluition singt Titel von Anastacia, der Real Group und Lewis Capaldi, aber auch Heavy-Metal von Iron Maiden.

Einladung zum „Aarhus Vocal Festival“

Die Fähigkeiten des Chores werden mittlerweile weit über die Grenzen Hannovers hinaus wahrgenommen und gewürdigt. In diesem Jahr ist die Gruppe für das „Aarhus Vocal Festival“ in der Kategorie „Best Vocal Group“ nominiert und darf im Juni beim Wettbewerb in Dänemark antreten.

Die Band wollte bereits 2020 durchstarten, wurde aber von der Pandemie ausgebremst. Auch sie nutzte die Pause, um ein eigenes Musikvideo zu ihrem Song „Firebird“ zu produzieren.

2G-plus-Regel gilt

Karten für 15 Euro gibt es im Vorverkauf im Reisebüro Cruising in Wennigsen (Hauptstraße 23) und an der Abendkasse. Es gilt die 2G-plus-Regel, Besucher müssen also entweder eine Booster-Impfung oder eine zweifache Impfung plus aktuellem Corona-Test (kein Selbsttest) nachweisen.

Von André Pichiri