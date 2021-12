Wennigser Mark: Das sind die Pläne für den neuen Waldkindergarten

Wennigsen

Die Verträge sind vorbereitet. Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates kann die Gemeinde Wennigsen noch in diesem Jahr die Einrichtung eines Waldkindergartens in der Wennigser Mark auf den Weg bringen. Unter der Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe werden auf einer Fläche in der Verlängerung der Straße Bierweg bis zu 15 Kinder betreut. Details stellte die Verwaltung am Montagabend im Ausschuss für Schule und Kinderbetreuung vor.

Den ganzen Tag an der frischen Luft verbringen, klettern, bauen, forschen. Das Konzept des Waldkindergartens hebt sich bewusst vom herkömmlichen Kita-Alltag ab. Feste Wände hat lediglich der Bauwagen, in den die Gruppe bei schlechtem Wetter ausweichen kann. Auch der Begriff Holzspielzeug bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Denn gespielt wird mit allem, was der Wald hergibt.

Bauwagen muss noch angeschafft werden

So soll es bald auch in der Wennigser Mark laufen. Mit den Johannitern steht ein Betreiber schon in den Startlöchern, auch die Landesforsten haben bereits grünes Licht gegeben. Die Verträge mit beiden Seiten will die Gemeinde nun schnellstmöglich schließen. Denn bis sich die ersten Mädchen und Jungen im Grünen austoben können, bleibt für die Johanniter noch einiges zu tun. Unter anderem muss der extra für die Bedürfnisse eines Waldkindergartens ausgestattete Bauwagen angeschafft werden, wofür angesichts der Lieferengpässe beim Holz mit Lieferzeit zu rechnen ist.

Auch das Aufstellen eines solchen Wagens mitten im Wald, ist nicht ohne Weiteres gestattet. Für eine Ausnahmegenehmigung muss der Betreiber zunächst der Region Hannover ein Nutzungskonzept vorlegen. Das sollte jedoch keine große Hürde mehr darstellen. Wie Stephanie Eicke vom Team Kinderbetreuung im Ausschuss erklärte, steht die Region dem Vorhaben „sehr offen“ gegenüber.

Drei Betreuungskräfte für 15 Kinder

Die Rahmenbedingungen sind ansonsten klar. Der Betreibervertrag wird zunächst für fünf Jahre geschlossen. Die bis zu 15 Kindergartenkinder werden von zwei ausgebildeten Erzieherinnen oder Erziehern plus einer dritten Kraft betreut – montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr. Die Johanniter, die in dem Ortsteil bereits die Kita Märker Strolche betreiben, sind aktuell auf der Suche nach Personal.

Gemeindebürgermeister Ingo Klokemann (SPD) betonte kürzlich im Ortsrat Wennigser Mark, dass er sich einen schnellen Start wünscht. Der Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen sei weiterhin groß. Die 15 Plätze könnten die Lage ein wenig entspannen – sofern so viele Eltern ich dann auch tatsächlich für den Waldkindergarten entscheiden. Den Rechtsanspruch auf Betreuung erfüllt die Gemeinde damit nämlich nicht, da es sich um ein spezielles pädagogisches Konzept handelt, wie Stephanie Eicke erklärte. Dennoch sei der Waldkindergarten „eine super Sache“, für die es auch bereits einige Anfragen interessierter Eltern gab.

Am 14. Dezember berät der Verwaltungsausschuss über die zu schließenden Verträge, am 16. Dezember stimmt der Gemeinderat dann über das Vorhaben ab.

Von André Pichiri