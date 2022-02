Wennigser Mark

Auf ein großes Dorffest müssen die rund 1200 Einwohner aus der Wennigser Mark auch in diesem Jahr verzichten. Der Gesellschaftsclub Freundschaft hat das traditionelle Zwetschenfest wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt, nachdem bereits der ursprüngliche Festtermin im September 2020 gestrichen werden musste. Nun will der 1920 gegründete Club ein neues Konzept für das beliebte Fest erarbeiten.

Vorstand und Festausschuss des Gesellschaftsclubs hätten sich die Absage nicht einfach gemacht, versichert der Vorsitzende Michael Eisenhuth. „Aber die ganze Corona-Situation ist nicht kalkulierbar, und es lässt sich nicht absehen, unter welchen Bedingungen wir unser Zwetschenfest überhaupt ausrichten könnten“, erläutert Eisenhuth die Entscheidung und verweist insbesondere auf ein finanzielles Risiko für den Verein, weil Werbeeinnahmen und Sponsorengelder fehlen.

Zwetschenfeste gibt es seit 1950 in der Wennigser Mark

Alle fünf Jahre richtet der Freundschaftsclub seit 1950 das dreitägige Zwetschenfest mit viel Musik, Tanz und der Wahl einer Festkönigin aus. „Das ist immer ein echter Höhepunkt für unseren Ort und hat damit einem enormen Stellenwert in der Dorfgemeinschaft“, sagt der zweite Vorsitzende Holger Löwenstein.

Anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums wollte der Club im September 2020 ein besonderes Zwetschenfest feiern – und musste im ersten Corona-Lockdown alle Vorbereitungen stoppen. Damals gingen die Organisatoren davon aus, das Fest zwei Jahre später nachholen zu können. Aber auch dieses Vorhaben scheitert jetzt an der Pandemie.

Zeitschrift zum 100-Jährigen Bestehen

Festhalten wollen die Clubmitglieder jedoch an der Jubiläumszeitschrift, die nun fertiggestellt und voraussichtlich im April kostenlos an die Haushalte verteilt werden soll. Die mithilfe von Anzeigenwerbung finanzierte Zeitschrift soll laut Eisenhuth eine Rückschau auf 100 Jahre Gesellschaftsclub geben sowie einige Anekdoten und Informationen vermitteln.

Gegründet wurde der Gesellschaftsclub 1920 zunächst als Märker Abteilung des Kraft- und Sportvereins Wennigsen mit den Schwerpunkten auf Gewichtheben und Ringen. Kurze Zeit später ebbte das sportliche Engagement ab, und der Verein gab sich 1932 eine neue Satzung, die ganz auf die Übernahme wesentlicher Aufgaben des gesellschaftlichen Lebens im Ort abzielte – von Tanz und Theater bis zu Wanderungen und Festen. Zu diesen Festen gehören seit 1950 die Zwetschenfeste im fünfjährigen Rhythmus. Das bislang letzte Fest gab es 2015.

Einig sind sich Vorstand und Festausschuss des Freundschaftsclubs darin, für die Zwetschenfeste ein neues und modernes Konzept zu entwickeln. Mittlerweile sei es immer schwieriger, ein Dorffest über drei Tage auszurichten, ohne dabei ein finanzielles Risiko eingehen zu müssen. „Über die Zukunft unseres Festes wollen wir uns Gedanken machen. Vielleicht wird der Festablauf zeitlich verkürzt und der Rahmen etwas kompakter. Auf jeden Fall soll aber die Livemusik im Programm bleiben“, sagt Michael Eisenhuth. Der Verein stehe mit seinen Überlegungen erst am Anfang und sammle noch Ideen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Kein aussterbender Verein“

Ohnehin gelte eine Modernisierung nicht allein für das Zwetschenfest, sondern auch der Gesellschaftsclub selbst sei einem stetigen Wandel unterzogen. „Wir sind kein aussterbender Verein, sondern spielen weiterhin eine wichtige Rolle in der Dorfgemeinschaft – wenn es zum Beispiel darum geht, den sozialen Zusammenhalt im Ort zu stärken und Kontakte untereinander zu pflegen“, betont der Vorsitzende. Seit 2018 habe der Verein immerhin 23 Neueintritte verzeichnet und zähle nun 161 Mitglieder. Auskünfte zum Gesellschaftsclub Freundschaft gibt es auf der Internetseite www.freundschaftsclub.eu.

Einen kleinen Bogen zum Sport schlage der Freundschaftsclub seit 2017 mit seiner jährlichen Teilnahme am Drachenbootrennen zu Pfingsten auf dem Maschsee in Hannover. Dort melde der Verein mit 26 Teilnehmern und gehe mit mindestens sechs Frauen in der Fun-Klasse an den Start. „Auch dieses Jahr wollen wir wieder mitmachen“, kündigt Holger Löwenstein an.

Von Frank Hermann