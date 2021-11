Wennigser Mark

Holger Dorl setzt seine Arbeit als Ortsbürgermeister in der Wennigser Mark fort. Einmütig hat sich der neue Ortsrat am Donnerstag in seiner konstituierenden Sitzung für eine Wiederwahl des Sozialdemokraten ausgesprochen. Dieses Ergebnis wertete Dorl als Zeichen einer harmonischen Zusammenarbeit innerhalb dieses Gremiums über Parteigrenzen hinweg.

Seit zwölf Jahren im Amt

Bereits seit zwölf Jahren übt Dorl das Amt des Ortsbürgermeisters in der Wennigser Mark aus. Diese Zeit sei geprägt von einer großen Offenheit und einem kooperativen Vertrauensverhältnis zwischen allen Mitgliedern des Ortsrates. „Uns geht es um das Wohl des Dorfes, und nicht um Parteipolitik“, betonte der Ortsbürgermeister nach seiner Wiederwahl.

Ebenfalls einstimmig wurde Chris Lühmann (CDU) als stellvertretender Ortsbürgermeister bestätigt. Dem fünfköpfigen Ortsrat gehören außerdem Stefan Schröder und Martin Ast von der SPD sowie als neues Mitglied Jürgen Welk von den Grünen an. Verabschiedet wurde der scheidende Ortsratsherr Wolf Gorka, der nach zehn Jahren auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte.

Neuer Waldkindergarten

Zu den wichtigen Themen des Ortsrates für die Wennigser Mark gehören laut Holger Dorl derzeit die künftige Entwicklung des ehemaligen Polizeischulgeländes zu einem Wohnprojekt, die Einrichtung einer Dunkelampel für mehr Verkehrssicherheit auf der Ortsdurchfahrt in Höhe des Kindergartens sowie der geplante Waldkindergarten in der Verlängerung des Bierweges am Deisterrand.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe, die auch schon die Kindertagesstäte (Kita) Märker Strolche in der Ortschaft betreibt, hat die Trägerschaft für den Waldkindergarten übernommen. „Aktuell werden die Verträge erarbeitet und behördliche Genehmigungen eingeholt“, sagt Johanniter-Sprecherin Sylke Heun.

Platz für 15 Kinder

Auf einem Waldstück wollen die Johanniter künftig 15 Jungen und Mädchen im Alter von drei bis sechs Jahren unter freiem Himmel betreuen – montags bis freitags jeweils von 8 bis 14 Uhr. Zurzeit sind die Johanniter laut Heun auf der Suche nach Personal. Ein wichtiger Faktor für den Zeitpunkt der Eröffnung sei zudem die Auslieferung eines extra für die Bedürfnisse eines Waldkindergartens ausgestatteten Bauwagens.

Wennigsens Gemeindebürgermeister Ingo Klokemann (SPD) wünscht sich einen schnellen Start der neuen Einrichtung, weil der Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen groß sei. Zunächst müsse jetzt der Verwaltungsausschuss der Gemeinde über den Vertragsentwurf für den Betrieb des neuen Waldkindergartens beschließen, erläuterte Klokemann in der Ortsratssitzung.

Verkehrssituation klären

Eventuell seien auch noch Fragen der Verkehrsanbindung über den Bierweg zu klären. Anwohner wiesen in der Sitzung auf die enge Zuwegung hin, die kaum genügend Platz für zwei Autos im Begegnungsverkehr lasse. Klokemann sagte zu, die Verkehrssituation zu prüfen.

Von Frank Hermann