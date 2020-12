Wennigser Mark

Trotz aller Einschränkungen und Corona-Verordnungen kommt die Kindertagesstätte Märker Strolche aus der Wennigser Mark ohne große Schwierigkeiten durch die Krise. Infektionen mit Covid-19 hat es nach Angaben von Leiterin Jenny Günther bislang weder bei den Kindern noch bei den sieben Erziehern gegeben. Hygiene- und Abstandsregeln seien ein problemloser Bestandteil des Kita-Alltags.

Ältere achten auf Jüngere

„Bei unseren Kinder ist das regelmäßige Händewaschen als grundlegende Schutzmaßnahme in Fleisch und Blut übergegangen. Dabei achten die älteren auf die jüngeren Kinder und geben bei Bedarf auch Hilfestellung“, sagt die Kita-Leiterin. „ So funktioniert unser Betrieb reibungslos.“

Eine Mund-Nasen-Bedeckung müssen die Jungen und Mädchen in den Kita-Räumen zwar nicht tragen – wohl aber die Eltern, wenn sie ihre Kleinen bringen oder abholen. „Da achten die Kinder dann auch drauf, dass die Erwachsenen eine Schutzmaske tragen. Aber die Eltern sind ohnehin sehr diszipliniert, wenn es um die Sicherheit und um ein möglichst geringes Infektionsrisiko geht“, betont Günther.

Wichtig sei auf allen Seiten eine hohe Sensibilität und gegenseitige Rücksichtnahme. So ließen sich die Hygieneregeln in der Betreuungseinrichtung umsetzen, ohne dabei die Kinder in ihren sozialen Kontakten bei Spiel und Spaß allzu sehr einzuschränken. Die Kita Märker Strolche in der Trägerschaft der Johanniter betreut 15 Krippenkinder im Alter bis zu drei Jahren sowie 25 Kindergartenkinder im Alter bis zu sechs Jahren.

Spende vom Eismann-Verkaufsfahrer

Kurz vor Weihnachten gibt es einen besonderen Grund zur Freude für die Märker Strolche, denn Eismann-Verkaufsfahrer Harald Aldag hat der Kindertagesstätte am Freitag eine Spende in Höhe von 630,19 Euro überreicht. Das Geld hat Aldag bei seinen Kunden gesammelt, um mit dem Erlös etwas Gutes für Jungen und Mädchen tun zu können.

Bereits seit sechs Jahren bittet der Verkaufsfahrer auf seinen Touren kurz vor Weihnachten um Geldspenden für Kitas im Calenberger Land und in seiner Heimatstadt Stadthagen. „Diese Idee habe ich damals als Eigeninitiative entwickelt, denn meine Frau arbeitet auch in einem Kindergarten. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit nehme ich ein rosa Sparschwein mit auf meine Tour und bitte die Kunden, das Schwein mit Geldspenden zu füttern“, sagt Aldag.

Nahezu 90 Prozent seiner rund 1000 Kunden beteiligten sich an der Spendenaktion. „Viele warten schon regelrecht darauf, dass ich mit dem Sparschwein vor der Tür stehe“, berichtet der Verkaufsfahrer für Tielkühlprodukte. „Es ist eine schöne Sache und gibt allen Beteiligten ein gutes Gefühl.“ Die einzelnen Spendensummen reichen von wenigen Cent bis zu mehr als 20 Euro.

Geld für neue Werkbank

Von der 630-Euro-Spende wollen die Märker Strolche laut Günther eine neue Spiel-Werkbank für die Kinder anschaffen. Darauf spare die Kita schon lange. „Dafür passt das Geld jetzt richtig gut. Wir haben den Wald ganz in der Nähe. Da gibt es immer reichlich Material für die Werkbank“, sagt die Kita-Leiterin, die gemeinsam mit Johanniter-Dienststellenleiter Olav Grote zwei Mal- und Bastelarbeiten der Kinder als Dankeschön an Aldag überreichte.

Von Frank Hermann