Wennigser Mark

Die Märker feiern am Sonnabend, 10. August, ihr traditionelles Sommerfest. Am Corvinus-Zentrum steht ab 11 Uhr ein Programm sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bereit, mit Spiel, Spaß und Verköstigung.

Für das Fest hat der Ortsrat als Schirmherr der Veranstaltung alle Vereine und Gruppen aus der Wennigser Mark mit ins Boot geholt: Dabei sind unter anderem die Kita Märker Strolche und die Freiwillige Feuerwehr der Wennigser Mark.

Aktionen für alle Altersgruppen

Auch in diesem Jahr gibt es ein vielseitiges Programm: Speziell für die kleinen Märker wird ein Kinderflohmarkt und eine Hüpfburg aufgebaut. Außerdem sind für die kleinen Besucher Kinderschminken und eine Kinderdisco geplant.

Das Fest beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Für die Stärkung der Besucher ist nach Mitteilung der Organisatoren mit Leckereien vom Grill sowie Pommes Frites gesorgt. Ab 14 Uhr wird im Corvinus-Zentrum eine Kaffeestube eingerichtet. Dort gibt es bis 17 Uhr selbst gebackene Kuchen und Torten. Zum Abend hin klingt das Fest langsam bis etwa 22 Uhr aus.

Überschüsse für das Corvinus-Zentrum

Das Sommerfest zieht schon seit vielen Jahren die Märker an, früher unter dem Namen Dorffest. Seit vier Jahren wird es nun am neuen Dorfmittelpunkt, dem Corvinus-Zentrum, gefeiert. Die Interessengemeinschaft Dorffest organisiert das Fest unter Beteiligung vieler Mitglieder der örtlichen Vereine. Die Interessengemeinschaft wird von Klaus Horstmann geleitet. Zuvor war in der Mark hinter dem früheren Dorfgemeinschaftshaus gefeiert worden – damals noch mit einem langen Abend und zwei Tage lang. Mögliche finanzielle Überschüsse des Festes werden für Projekte des Fördervereins Corvinus-Zentrum verwendet.

Im nächsten Jahr, das steht bereits fest, wird es kein Sommerfest geben. Der Gesellschaftsclub Freundschaft aus der Wennigser Mark richtet 2020 das alle fünf Jahre stattfindende Zwetschenfest zum 100. Geburtstag des Vereins aus.

