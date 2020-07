Wennigser Rat fordert: Sparkasse soll Service wieder ausweiten

Wennigsen

Die Sparkasse Hannover hat die Dienstleistungen in ihrer Filiale in Wennigsen eingeschränkt und die Kasse geschlossen. Die SPD-Fraktion will das nicht akzeptieren und hat eine entsprechende Resolution bei der Gemeinde eingereicht, der der Rat nun zugestimmt hat. Doch für die Sparkasse ist der Service am Schalter aus mehreren Gründen keine Option.

„Die von der Sparkasse Hannover beschlossenen und bereits umgesetzten Einschränkungen der Finanzdienstleistungen in der Wennigser Filiale wird der Rat der Gemeinde Wennigsen nicht akzeptieren“, heißt es in der Resolution, der die Ratsmitglieder zustimmten. Die seit Anfang Juni geschlossene Kasse in der Wennigser Sparkassenfiliale müsse umgehend wiedereröffnet werden, fordern die Politiker. Denn Ein- und Auszahlungen sollen nicht nur an einem Automaten, sondern auch von Mensch zu Mensch, also an einem mit von Mitarbeiter besetzten Schalter, möglich sein, formuliert es die Resolution der SPD-Fraktion aus.

Kunden nutzen Kasse kaum

Dieser Service sei Bestandteil der Daseinsvorsorge für alle Bürger und gehöre zum Angebot einer Sparkasse, die sich in der Region Hannover in öffentlicher Hand befindet. Zudem wies Jonas Farwig ( SPD) darauf hin, dass die Gemeinde die zweitälteste Bevölkerung in der Region habe. Gerade die ältere Generation müsse versorgt werden, die sich mit Geldautomaten und Online-Banking nicht auskenne. Das Anliegen soll nun an die Regionsabgeordneten und auch an Regionspräsidenten Hauke Jagau weitergeleitet werden.

Doch die Sparkasse hält an der Schließung der Kasse fest und führt dafür zahlreiche Gründe an. „Wir beobachten bereits in den vergangenen Jahren eine deutliche Zunahme beim bargeldlosen Zahlungsverkehr, die Corona-Krise hat diesen Trend massiv verstärkt“, sagt Sprecherin Sandhya Wilde-Gupta. Auch zeigten die Zahlen, dass Bürger mehr und mehr die Automaten nutzen, um Geld abzuheben. Zudem bieten auch drei Supermärkte in Wennigsen die Möglichkeit, Geld abzuheben. Dem sich verändernden Bedarf der Kunden müsse man sich anpassen. „Das bedeutet, dass wir nur noch wenig gefragte Serviceleistungen zurückfahren und dafür andere Angebote ausbauen, weil hier der Bedarf stetig wächst.“

Aus diesen Gründen konzentriere die Sparkasse den Kassenservice, der vorrangig für gewerbliche Kunden vorgesehen ist, an besonders stark frequentierten Standorten. Nahe Wennigsen sind das Gehrden und Springe. „Ausschlaggebend für die Wahl der Kassenstandorte sind neben der Frequenz auch bauliche und sicherheitsrelevante Aspekte“, sagt Wilde-Gupta. Deshalb sei auch ein weiterer Betrieb der Kasse in einem „kleineren Umfang" nicht möglich.

Sparkasse : „Kunden wurden informiert“

Die Wennigser SPD kritisiert zudem, dass die Kommunikation der Sparkasse Hannover mit ihren Kunden verbessert werden müsse. „Es ist nicht hinzunehmen, dass gravierende Einschränkungen und Kürzungen bei den Dienstleistungen ohne Ankündigung und Rücksprache vor Ort umgesetzt werden“, heißt es in der Resolution.

Dieser Anschuldigung widerspricht die Sparkasse: „Bevor wir den von Mitarbeitern geleisteten Bargeldservice zum 8. Juni eingestellt haben, haben wir alle regelmäßigen Kassenkunden darüber informiert“, teilt Wilde-Gupta mit. Bislang habe die Sparkasse wegen des veränderten Serviceangebots noch keine Beschwerden von Kunden verzeichnet. Zudem betont sie: „Bei der Nutzung der Automaten lassen wir unsere Kunden selbstverständlich nicht allein, unsere Vertriebsassistenten unterstützen unsere Kunden bei der Bedienung.“

Befürchtungen, dass die Kasse bald komplett geschlossen wird, dementiert sie: „Der Standort der Sparkasse in Wennigsen steht.“ Zudem würden die Kunden in Wennigsen nicht alleine gelassen, betont sie. Das Assistenzangebot für die Automaten bleibe bestehen. Das Personal vor Ort werde älteren Bankkunden gern beim Geld abheben am Automaten behilflich sein.

