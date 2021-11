Wennigsen

Bei der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow geht es in diesen Tagen um nicht weniger als die Rettung des Planeten. Das Ringen um die Klimaziele ist dort den Oberhäuptern der 197 teilnehmenden Staaten vorbehalten. Doch statt tatenlos zuzusehen, erheben weltweit Kinder und Jugendliche ihre Stimme, um ihre Forderungen zu formulieren. Der Wennigser Klimaschützer Julian Fisher gab ihnen dafür am Donnerstag eine virtuelle Bühne. Bei der digitalen Konferenz „Childrens Voices for 2050“ mit Teilnehmern aus fünf Kontinenten war Wennigsen mittendrin statt nur dabei.

Die Räumlichkeiten im sogenannten Raumkonzept in der Wennigser Hauptstraße glichen an diesem Tag einem professionellen Filmstudio. Scheinwerfer sorgten für die perfekte Ausleuchtung, Kamerastative und Mikrofone standen im Halbkreis um das Podium, auf dem Julian Fischer und Jan Krebs, Klimaschutzbeauftragter der Gemeinde Wennigsen sprachen. Ihr Publikum: Klimaschützer aus aller Welt, vor allem Kinder und Jugendliche.

Anderthalb Jahre Vorbereitungszeit

Bei dem achtstündigen Event war Wennigsen neben Glasgow einer der beiden Standorte, von denen aus live moderiert wurde – für Fisher der krönende Abschluss nach eineinhalb Jahren Vorbereitungszeit. Im Mittelpunkt standen jedoch andere. Wie es der Titel der Konferenz andeutet, alle die, die später in der Welt von 2050 und darüber hinaus leben müssen. Fishers Anliegen: Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, Veränderungen anzustoßen und umzusetzen. „Es ist ihre Stimme, ihre Chance, etwas dafür zu tun“, verdeutlichte er.

Roller statt Pkw: Die Grundschüler aus Bredenbeck appellierten an die Erwachsenen, das Auto noch öfter stehen zu lassen. Quelle: Screenshot

Und Fishers Plan ging auf. Zwischen Beiträgen aus Brasilien, USA, Bhutan, Malawi und Schottland präsentierten sich auch Schüler der Sophie-Scholl-Gesamtschule (KGS), der Grundschulen Wennigsen und Bredenbeck sowie der Freien Waldorfschule Sorsum mit ihren Gedanken zum Klimaschutz. Teilweise formulierten sie diese in Videobotschaften.

Weniger Müll, mehr Bäume

Wie die Umweltschutz-AG der Grundschule Bredenbeck, die über die anstehende Sanierung ihres Schulgebäudes sprach und wie man dort den Klimaschutz berücksichtigen sollte. „Wir wollen ein grünes Dach haben, weil das umweltfreundlicher ist“, nannte Thore aus dem vierten Jahrgang ein Beispiel. In der Grundschule Wennigsen ging es unter anderem um die Frage, welchen Beitrag man selbst für den Klimaschutz leisten will. Die Antworten der Kinder: Weniger Fleisch essen und Plastikmüll produzieren, dafür mehr Bäume pflanzen und nachhaltigere Produkte kaufen. Im Beitrag der KGS stand ein gemeinsames Baumpflanzprojekt mit Schulen aus Tansania im Mittelpunkt.

Bäume pflanzen fürs Klima: Die KGS und Grundschule Wennigsen sind in dem Video bei einer gemeinsamen Aktion zu sehen. Quelle: Screenshot

Auch die Gruppen Fridays for Future und Wennigsen for Future präsentierten sich in einem gemeinsamen Video. Die zwölfjährige Mateo zählte ihre Forderungen auf: Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030, das Ende der Subventionen von fossilen Brennstoffen und eine weltweit geltende CO2-Steuer.

Die Waldorfschüler Luke, Ole, Valentin und Laura sprachen im Wennigser Studio sogar live zu den weltweit Tausenden Zuschauern. „Vorher war ich noch sehr aufgeregt, aber als es losging, ist das verflogen“, erzählte Luke im Anschluss an seinen Appell, das Auto stehen zu lassen und dafür mehr Rad zu fahren. „Ich fand es großartig, wie souverän sie das gemacht haben. Das zeigt, wie wichtig ihnen ihre Forderungen sind“, betonte Fisher.

Jan Krebs erklärte, dass das Thema Klimaschutz immer stärker an Fahrt aufnehme. „Deutlich konsequenteres Handeln von jedem und jeder einzelnen ist dazu erforderlich“, sagte er. Man müsse dafür das kollektive Bewusstsein stärken. Das war einer der Gründe, warum auch die Umwelt-AG aus Barsinghausen einen Beitrag beisteuerte und über ihre Projekte berichten konnte.

„Beeindruckend“ fand den Auftritt der Wennigser Schulen auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch (SPD). Er lud die Beteiligten nach dem Event prompt zu einem Treffen ein, „um über die Beiträge zu sprechen sowie die Forderungen und ihre Umsetzung zu diskutieren“, heißt es in der Einladung, die am Freitagmorgen an die Schulen ging.

Von André Pichiri