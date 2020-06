Wennigsen

Seit Montag sind sämtliche Schalter in der Wennigser Sparkasse wieder geöffnet, Kunden müssen für persönliche Beratungen keine Termine mehr vereinbaren. Was so manchen Wennigser allerdings überrascht haben dürfte: Die Kasse hingegen wurde nicht wieder geöffnet. Diesen Service gibt es in der Filiale an der Hauptstraße ab sofort nicht mehr. Sehr zum Ärger von Wennigsens stellvertretender Bürgermeisterin Hannelore Nimmrich.

„Das ist eine ganz ärgerliche Angelegenheit, das sehe ich nicht ein“, sagt Nimmrich, bei der die Neuerung auf großes Unverständnis stößt. Denn ihres Wissens nach gebe es zwischen Sparkasse und Gemeinde die Vereinbarung, das wenigstens eine Kasse pro Kommune bestehen bleibt. Was die Vorsitzende des Finanzausschusses am meisten stört, ist die Kommunikationspolitik der Bank. Bereits in der vergangenen Woche war im Google-Eintrag zur Wennigser Filiale zu lesen „Beratungscenter ohne Kasse“, obwohl die Einrichtung da noch geschlossen war.

„Das geht nicht mit uns!“

„Die Info kommt von hinten durch die Brust ins Auge – das geht nicht mit uns!“, betont Nimmrich. Die SPD-Ratsfrau fordert, dass ein Stellvertreter der Sparkasse Hannover für den 6. Juli in den Finanzausschuss eingeladen wird, der in der Turnhalle der KGS stattfinden soll. Ihr Wunsch: Die Kasse solle wenigstens noch zehn bis 15 Jahre aufrecht erhalten bleiben, um die ältere Generation zu versorgen, die sich mit Geldautomaten und Online-Banking nicht auskenne. „Man kann den Menschen doch nicht alles nehmen.“

Bürgermeister Christoph Meineke wollte sich noch am Montag darum kümmern, einen Bankvertreter einzuladen, um das Thema in der aktuellen Stunde des Ausschusses zu erörtern. „Die Beobachtung der vergangenen Jahre zeigt jedoch, dass die Banken nach und nach die Orte verlassen“, gibt Meineke zu bedenken. Er sei daher froh, dass die Banken in Wennigsen noch Beratungsleistungen am Schalter anböten. Diese würden von vielen Wennigsern genutzt. Was aufrecht erhalten bleiben müsse, sei das Assistenzangebot für die Automaten. Die Sparkasse Hannover hatte in der vergangenen Woche auf Anfrage dieser Zeitung betont, dass das Personal vor Ort älteren Bankkunden gern beim Geld abheben am Automaten behilflich sein werde.

Bis 2025 nur noch 14 Kassen für Hannover und die Region

Die Wennigser Bankfiliale ist nicht die einzige, die nach der corona-bedingten wochenlangen Schließung ohne Kasse wiedereröffnet wurde. Das regionale Geldinstitut sieht immer weniger Bedarf an „mitarbeiterbedientem Bargeld“, wie es im Fachjargon heißt. Seit Montag sind nur 20 statt bisher 39 Filialen in Hannover und der Region mit Kassen ausgestattet. Und damit ist die Planung noch nicht abgeschlossen: Bis 2025 soll die Zahl auf 14 schrumpfen.

Von Sarah Istrefaj