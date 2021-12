Wennigser Sportvereine freuen sich über Fördermittel für Flutlichtanlagen

Wennigsen/Bredenbeck

Gute Nachrichten aus dem Regionshaus haben jetzt der TSV Wennigsen und die SG Bredenbeck-Holtensen erreicht. Für den Bau neuer Flutlichtanlagen erhalten beide Sportvereine Fördergelder aus dem sogenannten E.co.Sport-Programm zur energetischen Sportstättensanierung.

Der Fördertopf mit insgesamt 276 000 Euro wird an 18 Vereine in der Region ausgeschüttet. Der TSV und die SG können jeweils mit einer Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich rechnen. Der genaue Betrag steht noch nicht fest. Die Förderquote liegt bei 90 Prozent.

TSV ist auf Förderung angewiesen

Konkret wird dem Programm die Umstellung bestehender Flutlichtanlagen auf LED-Technik unterstützt. „Mit den beantragten Umrüstungen können insgesamt bis zu 45 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden“, erläutert Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region.

Beim TSV Wennigsen, der auf dem Sportplatz am Bröhnweg gleich die gesamte Anlage samt Masten erneuern will, ist die Freude über die kräftige Finanzspritze groß. „Wir sind begeistert“, sagt Vorsitzender Jürgen Stegen. Für die neue Vier-Mast-Anlage rechnet er mit Baukosten von mindestens 12 .000 Euro. Viel Geld für den Verein, der bereits einen größeren Kredit für seinen Kunstrasenplatz abzahlen muss. „Insofern sind wir zwingend auf Fördergelder angewiesen“, so der Vorsitzende. Er hofft daher noch auf weitere Zuschüsse vom Regions- und vom Landessportbund. Parallel läuft aktuell das Baugenehmigungsverfahren.

SG hofft auf weitere Zuschüsse

Auch bei der SG Bredenbeck-Holtensen ist man froh über den positiven Bescheid. „Hinter den Anträgen steckt eine Menge Papierarbeit, aber es hat sich gelohnt“, so Vorsitzender Reinhard Wiens. Wann der Verein mit dem Bau der neuen Vier-Mast-Anlage beginnen kann, steht noch nicht fest. „Auch wir warten erst einmal ab, mit welchen weiteren Zuschüssen wir rechnen können. Erst dann beginnen wir mit der Vergabe der Aufträge“, erklärt Wiens. Er kündigt zudem an, gemeinsam mit dem TSV Wennigsen die Umsetzung des Sportentwicklungsplans der Gemeinde voranzutreiben.

Von André Pichiri