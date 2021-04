Wennigser erstellt Bildband über das Calenberger Land

Wennigsen

Angefangen hat alles, als Ulf Birch in Rente ging. Irgendetwas musste her, ein Hobby zum Beispiel. So ist er dazu gekommen, wieder mit der Fotografie zu beginnen. Und dafür biete das Calenberger Land unzählige Kulissen, findet der 67-Jährige. Über Jahre hinweg zog er durch die Gegend, lichtete Burgen, Schlösser und Parks ab, sammelte die Fotos und stieß dabei immer wieder auf beeindruckende Geschichten hinter prachtvollen Fassaden und verschlossenen Toren.

„Im Sommer 2017 habe ich damit begonnen“, sagt Birch. Damals noch ohne eine besondere Intention. Über ein Jahr lang, durch jede Jahreszeit hinweg fotografierte er. Bis er schließlich die gesammelten Werke 2018 einem Freund zeigte und dieser ihn fragte, ob er da nicht mehr draus machen wolle. So entstand die Überlegung, einen Fotoband zu erstellen. Doch es sollte nicht bei den Bildern bleiben.

Auf die Fotos folgten Texte

Birch, der Geschichte, Politik und Germanistik studiert hat, fing an, sich mehr und mehr mit der Historie hinter den Bildern zu befassen, besorgte sich Literatur, las sich schlau. So begann er, zu seinen Fotos auch Texte zu verfassen, zu erklären, was es mit einem Gebäude auf sich hat, wer es wann errichtete, wer dort lebte oder arbeitete, was damit im Laufe der Zeit passierte und auch, wozu es dieser Tage dient. „Manche Gebäude sind therapeutische Einrichtungen, andere sind Orte für Hochzeitsfeiern oder Musikveranstaltungen. In manchen wohnen auch noch Menschen“, berichtet er.

Besonders beeindruckt haben ihn persönlich zwei Orte. Einmal das Geburtshaus von Werner von Siemens in Lenthe: „Viele wissen nicht, dass es das gibt. Und die haben da ein ganze tolles Museum draus gemacht.“ Zum anderen habe ihn die Geschichte über den Freiherrn von Knigge fasziniert, die auf dem Rittergut Bredenbeck mit dessen Geburt seinen Anfang schrieb. „Er ist ja bekannt als der Benimm-Papst“, sagt Birch. Doch eigentlich sei Knigge ein Mensch gewesen, der viel aufklärerische Arbeit geleistet habe. „Er war verkannt.“

Bilder, die dem Spaziergänger verwehrt bleiben

Einige Fotos konnte er einfach von der Straße aus machen, andere Gelände sind abgezäunt, doch in der Regel bekam er eine Erlaubnis, durfte eintreten, die Seiten der Gebäude betrachten und mit der Kamera festhalten, die dem gewöhnlichen Spaziergänger in der Regel verwehrt bleiben.

Als der Bildband endlich fertig war, konnte Birch keinen Sponsor finden. „Ich hätte das Buch gern für 25 Euro im Handel verkaufen lassen“, erklärt er. Doch ohne finanzielle Unterstützung kostet der Druck ihn 59,90 Euro. Die müsse er auch – plus Porto – nehmen, wenn jemand dieses Liebhaberstück bei ihm bestelle.

„Leider, aber sonst müsste ich noch draufzahlen“, sagt der Rentner, in der vagen Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch ein Unterstützer für den über 80 Seiten dicken, informativen und mit farbenfrohen Fotos bestückten Bildband findet. Interessierte können sich für mehr Informationen oder zur Bestellung direkt an Ulf Birch unter der E-Mail-Adresse Mail@Ulf-Birch.de wenden.

Für die nächste Zeit plant Birch erstmal keine weiteren Projekte. Aber man weiß ja nie – Zeit hat er auf jeden Fall genug. Und Motive gebe es auch noch zur Genüge, im wunderschönen Calenberger Land, sagt er lächelnd.

Janna Silinger