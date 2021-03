Wennigser sammeln gemeinsam Müll 

Wennigsen

Unter dem Motto „Gemeinsam für die Natur“ rufen Verbände aus Wennigsen und die Gemeinde alle Interessierten für Sonnabend, 13. März, dazu auf, die Umwelt vom Müll zu befreien.

Der Naturschutzbund, die Naturschutzjugend, das Jugendparlament, Fridays for Future und die Gemeinde Wennigsen laden dazu ein, die ersten zarten Boten des Frühlings zu finden und Müll zu suchen. Gemeinsam sollen die Teilnehmer die Vielfalt mit Vögeln und Pflanzen in der Natur entdecken. „Sobald die ersten Sonnenstrahlen den Boden ein wenig erwärmen sind Schneeglöckchen und Co. zu entdecken und das nur kurz, bevor die Bäume mit ihren Blättern wieder Schatten werfen. Vielleicht finden wir auch die ersten Schmetterlinge die als Falter überwintert haben“, schreiben die Organisatoren in ihrer Einladung.

Mülltüten können abgeholt werden

Die vergangenen Monate hätten noch einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Natur ist. „Da wir auch wieder Platz für das Wachsen im Frühjahr schaffen wollen, suchen wir gemeinsam Müll aus unserer Umwelt.“

Jeder, der möchte, kann sich an der Aktion beteiligen und am Sonnabend, 13. März, Abfall aus der Natur sammeln. Wer Mülltüten dafür benötigt, der kann diese – solange der Vorrat reicht – am Sonnabend, 13. März, von 9 bis 10 Uhr an der Sonnenuhr am Wennigser Rathaus abholen.

Nabu veröffentlicht Fotos von der Aktion

Die Organisatoren rufen außerdem dazu auf, Fotos von den ersten Spuren des Frühlings oder der Müllsammelaktion zu machen und diese per E-Mail an info@nabu-wennigsen.de zu senden. Die Bilder werden dann online veröffentlicht.

Von Lisa Malecha