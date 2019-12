Wennigsen

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“: So schallte es am Sonntag durch die voll besetzte Klosterkirche. Am Nachmittag des zweiten Advents hatten sich dort viele Menschen eingefunden, um miteinander alte und neue Weihnachtslieder zu singen. Unterstützung gab es dabei vom Chor Cantate, einem kleinen Orchester und einem Posaunenchor unter Leitung von Friedrich Niemeyer.

Gloria-Kanon ist besonderer Höhepunkt

Der Chor Cantate ist ein Seniorenchor-Projekt, das vor sechs Jahren von der Kirchenregion Empelde – Ronnenberg – Weetzen gegründet wurde. Die mehr als 40 Sängerinnen und Sänger gestalten Gottesdienste und Veranstaltungen musikalisch. Das Orchester mit Streichern, Flöte, Horn und Klavier begleitete den Chor und den gemeinsamen Gesang. Ein besonderer Höhepunkt war ein Gloria-Kanon, bei dem alle gemeinsam vierstimmig sangen. Dazu erklang ein Solo von Oda Braje (Sopran) – und am Schluss fielen auch die Bläser mit einem Ostinato ein. So füllte sich die ganze Kirche mit Klang.

Auch an die Kinder war gedacht. Zu dem Lied „Ihr Kinderlein, kommet“ versammelten sie sich, bekamen Lichter in die Hände und zogen hinter einem Stern in einer Prozession durch die Kirche. Im Altarraum konnten sie schon einmal die Weisen samt Kamel vor der Weihnachtskrippe bestaunen. Dann sangen sie gemeinsam mit den Erwachsenen das Lied von der Weihnachtsbäckerei.

Jeder erhält ein Weihnachtsplätzchen

Der Chor trug einige weihnachtliche Chorsätze bei, auch der bekannte Satz zu „Es ist ein Ros entsprungen“ von Michael Prätorius erklang. Mit einem strahlenden „O du fröhliche“, von allen im Stehen gesungen, ging die Veranstaltung zu Ende. Die musikalische Leitung und Moderation hatte Egbert Rosenplänter, der auch die meisten Chor- und Orchestersätze arrangiert hatte. Das Liederheft, aus dem die Teilnehmer gesungen hatten, durften sie als Geschenk mitnehmen – und auch einen kleinen Stern aus der „Weihnachtsbäckerei“.

Lesen Sie auch

Von red.