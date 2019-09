Werden bald auch Stolpersteine in Wennigsen verlegt?

Wennigsen

Auch in Wennigsen könnten bald Stolpersteine liegen, die an das Schicksal von NS-Opfern erinnern. Der Wennigser Rat hat den Antrag der SPD einstimmig mit den Ergänzungen der FDP beschlossen. Entschieden wurde damit, dass die Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 in Wennigsen aufgearbeitet wird, um die Chronik des Ortes zu vervollständigen. In diesem Zusammenhang soll dann geprüft werden, ob auch in Wennigsen Stolpersteine „eine Berechtigung und einen sinnvollen Platz“ haben.

Ein Stolperstein für Jüdin Laya Semmler ?

Es gebe durchaus Orte in Wennigsen, die für Stolpersteine in Betracht kämen, sagte Christina Müller-Matysiak (Wählergruppe Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und Gemeinschaft). Zum Beispiel in der Neustadtstraße, wo die von den Nazis verfolgte Jüdin Laya Semmler wohnte. Ihre Biografie ist weitestgehend erforscht. Nach Laya Semmler soll auch eine Straße im neuen Wennigser Baugebiet Caleidis benannt werden, wo gerade die ersten Häuser entstehen.

Zwei Gedenkfeiern jährlich geplant

Desweiteren hat der Rat beschlossen, dass die Gemeinde künftig jährlich zwei Gedenkfeiern in Erinnerung an die NS-Opfer plant: zur Pogromnacht am 9. November 1938 und zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945, dem bundesweiten Holocaust-Gedenktag.

Diese Gedenkfeiern sollen unter Beteiligung der Kirchen, der Schulen, geeigneter Stiftungen, der Klosterkammer, der Universität Hannover, des Heimatmuseums und anderer interessierter Einrichtungen und Persönlichkeiten so gestaltet werden, dass eine breite Öffentlichkeit daran teilnimmt. Der Kirchenvorstand von Marien-Petri hat bereits über eine Beteiligung beraten und beschlossen, sich einzubringen, auch mit Gottesdiensten.

Die FDP ist dankbar, dass die SPD das Thema des Gedenkens an die Reichspogromnacht wieder auf die Tagesordnung brachte. „Wir müssen diese Zeit aufarbeiten und für uns dokumentieren – dringend“, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Jürgen Herr in der Ratssitzung. Es gebe inzwischen kaum noch Zeitzeugen, aber noch bliebe die Möglichkeit, mit der ersten Nachkriegsgeneration zu sprechen. Man dürfe nicht vergessen, was war, sagte Herr. SPD-Fraktionsvorsitzender Ingo Klokemann gab ihm recht. Eine Präzisierung, wie es die FDP mit ihrem Ergänzungsantrag gemacht habe, „ist unser aller Anliegen“.

Von Jennifer Krebs