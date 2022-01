Wennigsen

Das Thema Windkraft nimmt in Wennigsen wieder Fahrt auf. Mit der Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plan) will die Verwaltung die bestmögliche Einflussnahme sicherstellen, wo Windräder in der Gemeinde gebaut werden könnten – und zwar lediglich auf einer Fläche zwischen Degersen, Redderse und Egestorf. Das Interesse von Unternehmen an der Errichtung der Anlagen ist derweil ungebrochen. Entwickler WPD aus Bremen wäre dazu grundsätzlich auch unter den von der Gemeinde geforderten Kompromissen bereit. Das wurde laut Bürgermeister Ingo Klokemann (SPD) jüngst bei einem Treffen signalisiert.

„Es war lediglich ein Kennenlerntreffen“, sagt Klokemann über die Runde mit WPD, an der auch die Ortsbürgermeister aus Degersen und Wennigser Mark, Walter Rasch (parteilos) und Holger Dorl (SPD) teilnahmen. Rasch hatte bei dem Thema in der Vergangenheit wiederholt mehr Transparenz und das Einbinden der Ortsräte gefordert. Insofern wollte die Verwaltung hier offenbar gleich zu Beginn der Gespräche ein Zeichen setzen.

WPD nimmt zweiten Anlauf

Das Unternehmen WPD war schon vor Jahren an einem Engagement in Wennigsen interessiert. 2020 zerschlug sich aber der Bau von fünf Windrädern mit einer Höhe von jeweils 240 Metern, weil das Oberverwaltungsgericht das alte Regionale Raumordnungsprogramm samt Windkraftkonzept kippte. Das Interesse ist seitdem aber nie erloschen. Nun nimmt WPD einen neuen Anlauf.

Lesen Sie auch Wennigsen: Bau von Windrädern zwischen Degersen und Redderse möglich

In dem neuen Flächennutzungsplan legt die Gemeinde nun fest, dass nur in der Feldmark nahe Degersen künftig Windräder stehen dürfen – alle anderen Bereiche im Wennigser Gemeindegebiet wären dann für Windkraftprojekte tabu. „Wir haben zudem klare Vorstellungen, was bestimmte Kriterien betrifft“, sagt Klokemann. Ein Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung gehöre definitiv dazu. Bei der Höhe der Anlagen sei man hingegen noch im Abwägungsprozess. Die Anlagen statt 250 Meter nur 200 Meter hoch zu bauen, würde beispielsweise einen geringeren Schattenwurf ermöglichen. Allerdings wirken die Türme dann im unteren Bereich auch massiver. „Das sieht dann ein bisschen wie Elefantenfüße aus“, beschreibt es Wennigsens Bürgermeister.

Drei bis vier Räder könnten auf Wennigser Gebiet stehen

Entschieden sei ohnehin noch längst nichts, betont er. Per Simulation wollten die Entscheidungsträger die verschiedenen Varianten, deren Optik sowie Auswirkungen auf die Umgebung genau prüfen. Überhaupt stehe man bei inhaltlichen Fragen noch ganz am Anfang, sagt Klokemann. Der erste Schritt sei zunächst die Änderung des F-Plans. So könne man die Entwicklung der Fläche im größtmöglichen Maß mitgestalten, auch wenn der Entscheidungsspielraum von Kommunen beim Thema Windkraft begrenzt sei. „Grundsätzlich haben wir aber nicht den Eindruck, dass WPD mit unseren Vorstellungen ein Problem hat“, erklärt der Bürgermeister. Konkret steht die Errichtung von fünf bis sieben Windrädern im Raum, wovon drei bis vier auf dem Wennigser Gemeindegebiet stehen würden.

Aktuell befindet sich der F-Plan noch in der Ausarbeitungsphase. Klokemann hofft, der Politik in der Ratssitzung im Mai den fertigen Entwurf zum Beschluss vorlegen zu können. Zuvor befassen sich damit aber noch die betroffenen Ortsräte und zuständigen Ausschüsse.

Von André Pichiri