Ein Flugblatt mit der Ankündigung eines sogenannten Lichtergottesdienstes sorgt in Wennigsen für Wirbel. Unter dem Namen „Freunde der Kirchengemeinden im Calenberger“ Land lädt der Veranstalter dazu am Montagabend auf die Hauptstraße in Wennigsen ein. Dahinter steht Ernst Herbst, Ex-Ortsbürgermeister von Evestorf und CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat.

Doch ausgerechnet die Kirchen sind an der Aktion nicht beteiligt und möchten es auch nicht sein. „Wir distanzieren uns ausdrücklich von der geplanten Veranstaltung“, sagt Christine Wartenberg von der Marien-Petri-Gemeinde. Gleiches gilt für die Gemeinde Holtensen-Bredenbeck. Und auch die CDU-Chef Joachim Batke ist „sprachlos“.

Ein Lichtergottesdienst an einem Montagabend auf dem Parkplatz vor dem Restaurant Pinkenburg. Ein auf den ersten Blick ungewöhnliche Aktion, deren Anlass und Inhalte die Leser des Flyers auch nicht näher erfahren. „Willkommen sind alle, die an einem würde- und respektvollen sowie friedlichen Zusammenleben interessiert sind“, heißt es dort lediglich. Außerdem sollten neben wetterfester Kleidung und FFP2-Maske auch Lichter, Laternen mitgebracht werden.

Hat zu der Veranstaltung eingeladen: Ernst Herbst (CDU). Quelle: Ralf Orlowski

Kritik an Corona-Maßnahmen?

Wochentag, Uhrzeit, Ort und Aufmachung – all das erinnert jedenfalls auffällig an die sogenannten „Montagsspaziergänge“, die seit einigen Wochen regelmäßig auch in Wennigsen stattfinden. Ob der Lichtergottesdienst ebenfalls als Mahnveranstaltung von Kritikern der staatlichen Corona-Maßnahmen zu verstehen ist, lässt der Veranstalter offen. Für eine aufklärende Stellungnahme war Ernst Herbst am Donnerstag bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

„Trag Dein Licht in die Welt“, so steht es wie eine Art Motto auf dem Flyer, den der CDU-Politiker mit seinem Namen verantwortet. Ein Satz, der so vor allem im christlich-kirchlichen Kontext häufig verwendet wird. Doch den Gemeinden Marien-Petri und Holtensen-Bredenbeck sagte die Veranstaltung der sogenannten Freunde der Calenberger Kirchen bis vor wenigen Tagen nichts – am Mittwoch wurden sie vielmehr selbst von dem Flugblatt überrascht. Verwunderte Mitglieder meldeten sich, was es mit dem sogenannten Lichtergottesdienst auf sich habe.

So sieht der Flyer aus. Quelle: Privat

Nächste umstrittene Aktion von Ernst Herbst

Spekulieren wollen beide Kirchen über die Hintergründe der Aktion nicht. Nur so viel stehe laut Christine Wartenberg fest: Weder Marien-Petri noch Holtensen-Bredenbeck sind daran beteiligt. Es habe auch keine Anfrage zum Veranstalter gegeben, ob man sich in irgendeiner Form einbringen möchte. Stattdessen distanziere man sich „ausdrücklich“ davon.

Eine klare Reaktion und auf eine inhaltlich unklar gehaltene Versammlung. Dass Ernst Herbst das Veranstalten streitbarer Aktionen nicht scheut, ist spätestens seit dem Frühjahr 2021 bekannt. In der Osterzeit und mitten im Lockdown hatte er in Evestorf trotz harscher Kritik ein sogenanntes Mahnfeuer für den Klimaschutz veranstaltet, das viele Menschen doch eher an ein Osterfeuer erinnerte.

Begriff Gottesdienst ist nicht geschützt

Nun ruft der CDU-Politiker also zu einem Gottesdienst auf. Doch wie viel Kirche steckt tatsächlich hinter der Versammlung? Fakt ist: Unter dem Mantel der Religionsfreiheit ist ein Gottesdienst kein geschützter Begriff. Je nach Konfession muss er nicht zwingend unter theologischer Leitung abgehalten werden. Insofern dürfen sich die Kirchenfreude auch ohne Kirche versammeln.

Wennigens CDU-Vorsitzender Joachim Batke ist „sprachlos“. Quelle: Ralf Orlowski

Wennigens CDU-Vorsitzender Joachim Batke ist jedenfalls „sprachlos“, wie er am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung betonte. „Ich wusste bis zu dem Flyer nichts von dieser Veranstaltung. Ich weiß auch nicht, worum es inhaltlich geht“, sagte er weiter. Ein klärendes Gespräch mit Ernst sei noch nicht zustande gekommen. Mit der CDU wäre der Gottesdienst jedenfalls nicht abgesprochen gewesen.

Im Gegenteil: Erst vor wenigen Tagen hatte Batke mit Herbst für Montagabend ein Vorstandstreffen vereinbart, in dem sich unter anderem ein CDU-Kandidat für die Landtagswahl vorstellen wollte. „Nun lese ich, dass er am Montag diese Aktion veranstaltet. Das ist alles sehr irritierend“, so Batke.

Von André Pichiri