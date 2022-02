Wennigsen

Wennigsen ist mit seiner Nähe zum Deister immer eine Reise wert. Und immer mehr Reisende sind in Corona-Zeiten mit dem Wohnmobil unterwegs. Um an dem Trend zu teilzuhaben, erwägt die Gemeinde Wennigsen auf dem Elan-Parkplatz am Wasserpark die Einrichtung von Stellplätzen – aus Kostengründen aber wohl ohne Strom und Wasseranschluss.

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte der Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung über den Beschluss beraten. Auf Anregung der Grünen wird nun der Tourismus-Ausschuss an der Beratung beteiligt. Es geht um die Einrichtung von zunächst zwei Stellplätzen für Wohnmobile. Lediglich zwei Verkehrsschilder müssten dafür aufgestellt werden. Auch eine Baugenehmigung ist bei der einfachen Variante ohne Wasser- und Stromanschluss nicht notwendig.

Reizvolle Deisterlage

Wie attraktiv das Angebot für Campingtouristen tatsächlich ist, bleibe allerdings abzuwarten. In der Verwaltung ist man sich bewusst, dass Parkplätze mit Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten deutlich mehr Reiz hätten. „Einrichtung und Unterhalt wären aber auch deutlich teurer“, betonte Ulrike Schubert, Fachbereichsleiterin für Ordnung und Organisation im Ausschuss. Angesichts der angespannten Finanzsituation der Gemeinde können das „nicht das Ziel sein“. Zumal auch Fördergelder in diesem Fall nicht zu erwarten seien.

Immerhin: Der Standort auf dem vorderen Teil des Elan-Parkplatzes ist durchaus reizvoll. Im Wasserpark nebenan könnten die Camper während der Saison die Duschen nutzen. Amirah Adam vom Tourismus-Service ist überzeugt, dass Wennigsen auch mit seiner Lage punkten kann. „Durch den Deister mit seinen vielfältigen Wandermöglichkeiten ist man hier ganz nah an der Natur und trotzdem schnell in Hannover, um einen Tagestrip in der Landeshauptstadt zu unternehmen. Für Touristen bietet Wennigsen somit eine attraktive Mischung“, sagt die Expertin.

Privater Campingplatz scheiterte am Flächenankauf

Campingurlaub innerhalb Deutschlands hat in der Corona-Pandemie einen Schub bekommen. Das haben offenbar auch private Investoren erkannt. So gab es bereits einen Interessenten, der in Holtensen gern einen Wohnmobilplatz mit Strom und Wasser errichtet hätte. Das Projekt scheiterte bislang jedoch am Ankauf der Fläche.

Deshalb bleibt es für den Anfang wohl bei der einfachen Lösung mit zwei Stellplätzen am Wasserpark. Der Tourismus-Ausschuss berät über das Vorhaben am Donnerstag, 17. Februar. Im Mai werden die Ortsräte Wennigsen und Bredenbeck beteiligt. Die Entscheidung fällt der Rat voraussichtlich im Juli.

Von André Pichiri