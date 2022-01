Zu laut oder zu schwach: Schlechte Noten für Luftfilter in Schulen

Wennigsen

Wie sinnvoll ist der Einsatz mobiler Luftfilter in den Schulen? Anstatt die Geräte gleich in größerer Stückzahl anzuschaffen, wollte die Gemeinde Wennigsen Ende 2021 zunächst deren Praxistauglichkeit unter realen Bedingungen testen. Die ersten Ergebnisse, die die Verwaltung am Donnerstagabend im Bauausschuss vorgestellt hat, sind ernüchternd: viel zu laut, teuer im Unterhalt und im Vergleich zum Stoßlüften ineffizient, so das Zwischenfazit von Interims-Bauamtsleiterin Anette Lerch.

Dass das Lüften per Fenster deutlich schneller und besser funktioniert, demonstrierte Lerch den Politikern recht anschaulich mit einem Video aus der Grundschule Wennigsen. Drei Minuten Stoßlüften reichten schon aus, um einen mit künstlichem Rauch vollständig gefüllten Klassenraum einmal komplett durchzulüften. Der Luftaustausch sei somit erledigt, noch bevor der Raum auskühlt.

Lerch betonte, dass etwa an der Grundschule Wennigsen die Fenster zum Lüften „ideal“ seien. Keine Probleme mit Drehsperren also, die ein vollständiges Öffnen verhindern. In allen Schulen der Gemeinde Wennigsen gebe es insgesamt nur zwei Unterrichtsräume, die keine Fenster haben. „Da haben wir die Geräte aufgestellt“, so die Amtsleiterin.

Standgeräte „wahnsinnig laut“

Verschiedene Systeme und Hersteller wurden im November und Dezember geprüft. Darunter auch ein mehr als zwei Meter großes Standgerät, wie es beispielsweise in Gehrden bereits im Einsatz ist. Aus Sicherheitsgründen muss der wuchtige Kasten an eine Wand montiert werden. Das sei für die Filterleistung jedoch denkbar ungünstig, da solche Standgeräte eigentlich in die Mitte des Raumes gehören, wo sie die Luft aus allen Richtungen schneller umwälzen können.

Das Problem, das laut Lerch auch in Gehrden erkannt worden sei: „Wenn die Geräte eine gewisse Ansaugkraft haben sollen, müssen sie unter Volllast laufen und dann sind sie wahnsinnig laut.“ Mehr als 60 Dezibel würde ein Gerät in diesem Fall verursachen. Auf der für den Unterricht vorgesehenen untersten Stufe (unter 35 Dezibel) hätte es hingegen „keine Wirkung“.

Keine Frischluftzufuhr

In besonders großen Räumen bräuchte es selbst im Volllastbetrieb wahrscheinlich sogar zwei Geräte, erklärte Lerch. „Und dann reden wir hier immer noch über Umluft“, verwies sie auf die fehlende Frischluftzufuhr.

Die Liste der Kontras ging noch weiter: Zu den Anschaffungskosten von 4000 Euro pro Stück kämen noch Wartungskosten für das regelmäßige Wechseln der Filter. Das übernähme in der Regel eine Fachfirma. „Wenn die Geräte nicht ausreichend gewartet werden, werden sie zu Virenschleudern“ so Lerch.

Testphase mit drittem Gerät läuft

Deutlich dezenter und leiser sind an der Decke montierte Filter, die mit dem sogenannten Ionisationsverfahren arbeiten. Auch diese Geräte hat die Gemeinde im Schulbetrieb getestet. Sie stünden mittlerweile jedoch in der Kritik – unter anderem weil sie schädliches Ozon freisetzen und die Räume deshalb für eine gewisse Zeit verlassen werden müssten, bis das Ozon zerfallen ist.

Aktuell läuft noch die Testphase mit einem dritten Gerät. „Wir werden das noch weiter beobachten“, so Lerch. Die Lehrkräfte sollen ihre Erfahrungen dokumentieren, dann werde ausgewertet. Die Erfahrungen anderer Kommunen zeigten jedoch: Wo immer die Möglichkeit da ist, wird stoßgelüftet. Zumal das bei Geräten ohne Frischluftzufuhr auch weiterhin nötig sei.

Am Ende muss die Politik entscheiden, ob die Gemeinde Geld für Geräte ausgeben soll, die augenscheinlich mehr Nachteile als Vorteile haben. Der Bauausschuss sprach sich dafür aus, den Schulausschuss in die Beratung einzubeziehen. Der Rat könnte dann frühestens in seiner Sitzung im März einen Beschluss fassen.

Von André Pichiri