Zwei Corona-Fälle in Wennigsen: Gemeinde sagt Veranstaltungen bis Dienstag ab

Das Coronavirus ist nun auch im Wennigser Gemeindegebiet angekommen. Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat dem Rathaus zwei bestätigte Fälle gemeldet. Die Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Bürgermeister Christoph Meineke betonte, dass die Gemeinde alle wichtigen Informationen bezüglich der Corona-Fälle offen und transparent kommunizieren wird.

Wegen des Coronavirus hat die Verwaltung nun zunächst alle Veranstaltungen ab Freitag, 13. März, bis einschließlich Dienstag, 17. März, abgesagt. Betroffen sind unter anderem das Bilderbuchkino sowie der Runde Tisch Senioren. Wie mit den politischen Sitzungen – wie etwa dem Bauausschuss am Donnerstagabend – verfahren wird, wird derzeit noch geklärt. Zum Umgang mit Gremiensitzungen wird sich die Verwaltung zu Wochenbeginn in Abstimmung mit dem Ratsvorsitzenden Wilhelm Subke zur Einschätzung der Situation äußern.

Krisenstab eingerichtet

Fest steht allerdings schon, dass die für Dienstag, 17. März, geplante AG Klimaschutz in Absprache mit dem Vorsitzenden Jonas Farwig ausfällt. Auch die Arbeitsgruppe zu 50 Jahren Wennigsen, die sich am Mittwoch, 18. März, treffen wollte, hat das Treffen mittlerweile abgesagt.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse hat die Gemeindeverwaltung einen siebenköpfigen Krisenstab eingerichtet, der die nun anstehenden Maßnahmen koordiniert und durchführt. Geleitet wird der Stab von Ulrike Schubert, Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Organisation. Der Stab befindet sich auch in enger Abstimmung mit der Gemeindefeuerwehr. Diese hat mittlerweile die regulären Dienste bis auf Noteinsätze abgesagt.

Rathaus eingeschränkt erreichbar

Auch im Rathaus werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Bürger werden gebeten, der Verwaltung ihre Anliegen telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen. Für eingehende Post wird der Briefkasten des Rathauses mehrmals täglich geleert, die fristgerechte Abgabe der Dokumente wird dokumentiert. Bürgermeister Meineke versichert: „Natürlich sind wir erreichbar und helfen den Bürgern gern bei ihren Anliegen, wir bitten aber aufgrund der Situation derzeit fernmündliche und elektronische Kommunikationswege zu nutzen. Sprechen Sie uns an, wir werden individuelle Lösungen finden.“

Termine im Bürgerbüro und den Fachbereichen des Rathauses werden derzeit nur nach Vereinbarung vergeben. Über Telefon (05103) 70070 können Bürger Termine für ihre Anliegen vereinbaren. Im Bürgerbüro werden zudem zwei Arbeitsplätze nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hergerichtet. Dazu gehören unter anderem erhöhte Desinfektionsmaßnahmen und erweiterte Sicherheitsabstände. Dies minimiert die Ansteckungsgefahr für Besucher sowie für die kommunalen Beschäftigten.

Kitas und Schulen bleiben geschlossen

Das Land Niedersachsen hat am Freitag Schul- und Kita-Schließungen verfügt. Der Gemeinde liegen derzeit lediglich die Informationen aus der Pressekonferenz der Landesregierung vor, teilte die Verwaltung am Freitagmittag mit. Auf dieser Basis würden nun die kommunalen Kindertagesstätten bis auf Weiteres geschlossen, die freien Träger werden entsprechend informiert, die Maßnahme umzusetzen.

Derzeit macht die Verwaltung eine Abfrage in den Kindergärten, Krippen und in den Horten bezüglich der Notgruppen für Eltern, die in den Bereichen Gesundheitswesen, insbesondere Medizin und Pflege, sowie öffentliche Sicherheit wie Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei tätig sind.

Kita-Personal soll Notbetreuung sicherstellen

Das Personal in den Kindertagesstätten hat die Anweisung bekommen, trotz der verfügten Schließung anwesend zu sein, um einen reibungslosen Anlauf der Notbetreuung sicherzustellen. Dies gilt auch für die kommunalen Mitarbeiter in den Schulen.

Wennigsen weist in der Region Hannover die Besonderheit auf, dass von zehn Kindertagesstätten acht in freier Trägerschaft betrieben werden. Der Koordinationsbedarf ist damit besonders hoch, sagt Meineke und ergänzt: „Eventuell wird es auch zu trägerübergreifenden Notgruppen kommen.“

Vereine sagen Veranstaltungen ab

„Die Situation wird bei einer flächendeckenden Schließung für die Eltern sehr schwierig werden und die wohl größte akute Herausforderung sein. Vor allem, da geraten wird, dass Kinder so wenig Kontakt wie möglich mit Senioren als Risikogruppe haben sollen. Großelterliche Betreuung werde dadurch erschwert“, sagt Meineke. Die Gemeinde befinde sich unabhängig davon in enger Abstimmung mit den unterschiedlichen Trägern. Wennigsen weist in der Region Hannover die Besonderheit auf, dass von zehn Kindertagesstätten acht in freier Trägerschaft betrieben werden. Der Koordinationsbedarf ist damit besonders hoch.

Auch zahlreiche Vereine und private Veranstalter haben bereits ihre Treffen, Konzerte und Versammlungen abgesagt. Dies zeuge von verantwortungsvollem Umgang mit der Situation, sagte Meineke. Es sei angebracht, konsequent, aber besonnen vorzugehen. „Wichtig ist es, die Infektionsketten schnell und wirksam zu unterbrechen“, sagt der Bürgermeister.

Bürgermeister sprechen sich ab

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Calenberger Landes koordinieren derzeit ihre Maßnahmen, um ein gemeinsames und möglichst einheitliches Vorgehen zu erreichen, teilt Meineke mit. „Wir sind ein hochgradig verflochtener Lebens- und Wirtschaftsraum, daher befinden wir uns in enger und kurzfristiger Abstimmung.“ Gerade in einer solchen Sondersituation sei der Erfahrungsaustausch wertvoll, da in den Kommunen unterschiedliche Problemstellungen und Lösungsansätze erarbeitet werden, von denen alle profitierten.

Die Gemeinde verweist für gesundheitliche Fragen zudem auf die Hotline der Region Hannover und des Landesgesundheitsamtes. Die Region ist kostenfrei unter Telefon (0800) 7313131 von 8 bis 18 Uhr zu erreichen, das Landesgesundheitsamt unter der Nummer (0511) 4505555. Dieses ist montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt.

