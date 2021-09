Hannover/Wennigsen

Am Kronsberg in Hannovers Südosten wächst die Ökosiedlung Ecovillage – jetzt ist eine zweite besonders nachhaltige Siedlung im Südwesten der Region geplant: Das hannoversche Bauunternehmen Gundlach hat den Zuschlag erhalten, die ehemaligen Flächen der aufgegebenen Polizeiausbildungsstätte für Technik und Verkehr Niedersachsen in Wennigsen am Deister zu bebauen.

Polizeischule Wennigser Mark wird Ökosiedlung

53.000 Quadratmeter misst das Gelände am Waldrand, auf dem verfallene Gebäude stehen. Sie wurden bis 2015 genutzt. Das Land will das Areal seit Jahren verkaufen und hat es jetzt in einem Bieterverfahren zum Höchstpreis veräußert. Gundlach teilte am Donnerstag mit, dass man sich gegen 14 Mitbewerber durchgesetzt habe. Der Landtag hat dem Verkauf demnach bereits zugestimmt.

Gundlach-Geschäftsführer Lorenz Hansen sagt, dass erste Konzeptüberlegungen ein ökologisches Wohnquartier in idyllischer Lage am Waldrand vorsähen. „Wir freuen uns auf diese neue Herausforderung. In der Projektentwicklung richten wir unser Augenmerk darauf, ein lebenswertes Quartier zu schaffen“, sagt Hansen. Nachhaltigkeit und Vielfalt sollten eine wesentliche Rolle spielen. Möglicherweise werde alles in Holzbauweise gebaut.

Alles in Holzbauweise?

Gundlach hat in Hannover bereits ein Haus aus Recyclingmaterial errichtet, eine Siedlung für Menschen, die viele Dinge im Alltag teilen, stellt ein Haus für ein Frauenhaus zur Verfügung und eines für Musiker. Allerdings wird es bis zur Realisierung der Wennigser Siedlung wohl noch einige Jahre dauern. Zunächst müsse der gültige Bebauungsplan geändert werden, heißt es bei Gundlach.

Von Conrad von Meding