Hannover

Während in den vergangenen Tagen gewaltige Regenmengen über Süddeutschland niedergegangen sind, rollt mitten in den Sommerferien auf Hannover und den ganzen Norden eine Hitzewelle zu, die auch den Süden erfassen wird. In Hannover steigen die Temperaturen schon am Donnerstag kräftig an – auf Werte von 27 oder 28 Grad im Schatten. Freitag sollen es dann sogar über 30 Grad sein.

Dann folge die längste Hitzephase in diesem Sommer, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-met. „Mindestens bis zum nächsten Mittwoch bleibt es hochsommerlich warm“, sagt er. Das bedeutet, dass wir tagelang Höchsttemperaturen von 30 Grad oder darüber haben werden. Möglicherweise setzt sich das Hoch Detlef, das die Hitze zu uns bringt, aber noch länger fest. Nach der bisherigen Prognose könnte es allerdings ab Donnerstag kommender Woche auch wieder frischer werden, mit kühleren Temperaturen und Schauern. Auf jeden Fall ist die Hitzewelle aus Sicht der Wetterexperten ziemlich ausdauernd. Diese benutzen den Begriff Hitzewelle schon dann, wenn drei Tage lang 30 Grad oder mehr gemessen werden.

Keine Abkühlung in den Nächten

Während der Hitzewelle wird es in den Nächten keine richtige Abkühlung geben: Die Werte sinken dann kaum unter 20 Grad, derartig hohe Nachttemperaturen lassen viele Menschen nicht besonders gut schlafen. Und ein weiteres Problem: Die Dürre wird sich weiter verschärfen. Nach den zwei trockenen Sommern der vergangenen Jahre sieht es auch in diesem Jahr wieder nach deutlich zu wenig Regen aus. Viele Äcker der Landwirte, vor allem nördlich von Hannover, sind zu trocken.

Auch diejenigen, die in diesen Tagen Richtung Norden in den Urlaub fahren, werden die Hitzewelle zu spüren bekommen. Denn auch an der Nord- und Ostseeküste sowie auf den Inseln machen sich die steigenden Temperaturen bemerkbar. Zwischen den Strandkörben kommt dann sicherlich Mittelmeer-Feeling auf.

Von Mathias Klein