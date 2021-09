1150 Jahre Stiftskirche: So war das musikalische Festwochenende

Wunstorf

Mit einem musikalischen Festwochenende hat die Stiftskirchengemeinde das 1150-jährige Bestehen des Wunstorfer Damenstifts und damit auch 1150 Jahre kirchenmusikalische Tradition in Wunstorf gefeiert. Weil die Stiftskirche derzeit noch saniert wird, hat die Gemeinde die beiden Konzerte in die Stadtkirche und die Corvinuskirche verlegt. Auf dem Programm stand Musik aus den Zeitaltern des Barock und der Renaissance. 

Vor dem Konzert des Johann Rosenmüller Ensembles am Sonnabend, unter anderem mit Werken von Wunstorfer Komponisten, führte Leiter Arno Paduch in die Literatur ein. Er berichtete in der Corvinuskirche über seine Quellenfunde zur Wunstorfer Stiftsmusik und die jeweiligen Bezüge der Komponisten zu Wunstorf. Bereits im 13. Jahrhundert gab es im Stift eine Schule, die für den Gesang sorgte.

Vikare schlossen sich im 15. Jahrhundert für Kirchenmusik zusammen. Diese erhielt weiteren Aufschwung durch die Gründung der Generalsuperintendentur für das Herzogtum Calenberg 1598. „Johann Sötterfleisch war erster Generalsuperintendent und brachte die Musik aus Halle mit nach Wunstorf. Sein Nachfolger Johann Leseberg war von großer musikalischer Bedeutung“, sagte Paduch.

Musiker aus Wunstorf zieht es in die Welt

Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Schule in Wunstorf wieder neu ins Leben gerufen. Aus historischen Quellen weiß Paduch, dass Organist Georg Caspar Schürmann um 1660 in Idensen geboren ist und später an der Oper Hamburg arbeitete. Wolfgang Striccius ist um 1565 in Wunstorf geboren. Musiker aus Wunstorf zog es auch an an die europäischen Fürstenhöfe wie nach St. Petersburg, wo sie beispielsweise mit Komponisten wie Tschaikowsky und Mussorgsky in Kontakt kamen.

Sogar im Tagebuch von Clara Schumann kommt mit Joseph Joachim ein ehemals in Wunstorf tätiger Musiker vor. Die beiden trafen sich im Wunstorfer Bahnhof und er schmetterte die Arie „Nessun Dorma“.

Arno Paduch, Leiter des Johann Rosenmüller Ensembles erläutert den Zuhörern, was bekannte Komponisten mit Wunstorf zu tun haben. Quelle: Anke Lütjens

Musiker und Sänger präsentieren Stiftsmusik

Das anschließende Festkonzert mit großer Besetzung trug den Titel „Wunstorfer Stiftsmusik der Renaissance und des Barock“. Auf dem Programm standen Werke der Wunstorfer Komponisten Wolfgang Striccius und Georg Caspar Schürmann sowie von Johann Rosenmüller, Heinrich Schütz, Agostino Steffani, Michael Praetorius, Nikolaus Adam Strungk und Andreas Crappius. Die acht hochkarätigen Gesangssolisten mit Sopran, Alt, Tenor und Bass kamen aus Dresden, Leipzig, Frankfurt und Bamberg.

Ensemble spielt historische Instrumente

Das Rosenmüller-Ensemble ist international führend im Bereich der Alten Musik. Historische Instrumente wie Zinken (historisches Blasinstrument), Barockposaunen, Barockviolinen, Violone, Chitarrone (tiefklingendes Generalblasinstrument) und Dulzian (Vorläufer des Fagotts) füllten den Kirchenraum mit fast mystisch klingender Musik. „Das Konzert war ganz toll. Das Ensemble hat sich den kräftigen und langen Applaus verdient“, sagte Zuhörerin Eva Kühn. Sie war froh, überhaupt mal wieder ein Konzert genießen zu können.

Das Johann Rosenmüller Ensemble ist eines der führenden im Bereich Alte Musik. Quelle: Anke Lütjens

Gemeinde ehrt Heilige mit einem Gottesdienst

Mit einem ökumenischen Gottesdienst hat die Stiftkirchengemeinde am Sonntag den Festtag zu Ehren der Heiligen Cosmas und Damian gefeiert. Sie sind die Patronen der Stiftskirche, die offiziell Cosmas und Damian heißt. In dem Gottesdienst hat die Choralschola „Schola Gregoriana“ am Dom von Hildesheim die musikalische Begleitung übernommen. Unter Leitung von Dommusikdirektor Thomas Viezenz haben die Sänger Teile der gregorianischen Liturgie zum Festtag der Heiligen dargeboten. „Die Liturgie ist vor der Reformation über Jahrhunderte hinweg in jedem Jahr in Wunstorf erklungen“, weiß Paduch.

Das nächste Konzert zum Stiftsjubiläum steht am Freitag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche auf dem Programm. Das Ensemble Nimmersélich aus Leipzig präsentiert unter dem Titel „Der verlorene Klang“ Musik des Mittelalters.

Von Anke Lütjens