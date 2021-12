Wunstorf

Auf den ersten Blick habe es ausgesehen wie ein schrumpeliger Erdklumpen, was aus der Grabenverfüllung neben Tongefäßfragmenten, harter Irdenware sowie Tierknochen und -zähnen zum Vorschein kam, erinnert sich Professor Manfred Rasche vom Wunstorfer Heimatverein. Dass es sich bei dem freigelegten Buntmetallobjekt um den kostbarsten Fund handeln könnte, der je in Wunstorf gemacht wurde, „damit hätte niemand vor sechs Jahren gerechnet“. Auch nicht Joachim Schween, der verantwortliche Archäologe dieser Ausgrabung in der Wunstorfer Altstadt, in einer Baugrube Lange Straße 65.

Einer kleinen Sensation entsprechen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen und Befunde der Restauratoren, die Schween wie ein Geschenk zum Jubiläumsjahr von Stift und Stadt dieser Zeitung, Professor Manfred Rasche, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Heimatverein Wunstorf und Ludwig Büsing, dem ehemaligen Eigentümer des Grundstücks, sechs Jahre nach der Ausgrabung im Wunstorf Info vorstellte: „Es handelt sich um eine figürliche Darstellung aus dem zwölften Jahrhundert und ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass sie aus dem berühmten Ort Limoges stammt. Das macht diesen Fund noch wertvoller, als er ohnehin ist“, erklärte Schween.

Mariendarstellung aus Bronze

„Es ist offenbar eine Mariendarstellung aus Bronze, teilweise vergoldet, mit eingelassenen farblichen Emailleschichten, bei denen das Blau dominiert“, sagt Schween während der Präsentation. Insbesondere diese Emaillearbeit verweist auf die französische Stadt Limoges, die „Stadt der einzigartigen Feuerkünste“, wie sie auch genannt wird. Sie war im Mittelalter für ihre Metallarbeiten und farbenprächtigen Emaillen bekannt. Wir kennen keine anderen Orte aus dieser Zeit, die diese Arbeiten hätten anfertigen können“, betont der Archäologe. Noch heute prägen die Emaillemanufakturen, die im 19. Jahrhundert ihre Blütezeit erreichten, die Wirtschaft von Limoges. Es sei ein Verdienst von Sarah Beuster aus der Werkstatt für Restaurierungen Niedersachsen in Hamburg, dass man zu diesem klaren Ergebnis kommen konnte.

Hergestellt im Mittelalter

Eine Röntgenaufnahme macht die ehemaligen Befestigungsstellen der Figur sichtbar. Quelle: Privat

Nach Schweens Ansicht lässt sich die fast sieben Zentimeter hohe Figur mit halbplastischem Körper und vollplastisch bedecktem Kopf als Beschlag eines Vortragekreuzes aus mittelalterlicher Werkstatt zuordnen. „Eine Seitenfigur zur Rechten einer Christusfigur an einem Vortragekreuz. Daher auch mit größter Wahrscheinlichkeit eine Marienfigur, wie sie auf derartigen Kreuzen immer mit prägend waren.“ Ein Vortragekreuz aus dem liturgischen Bereich der katholischen Kirche, dass zu bestimmten Feiertagen oder Prozessionen getragen wurde. Zwei im Röntgenbild sichtbare Durchlochungen verweisen auf die Befestigungsstellen der Figur am Kreuz.

Eine Grafik zeigt die mögliche Anordnung der Marienfigur auf dem Vortragekreuz. Quelle: Winfried Gburek

Wie gelangte das Stück nach Wunstorf?

Unklar sei noch, wie diese Teilfigur eines Kreuzes nach Wunstorf gelangte. „Sie könne während der Wirren der französischen Revolution nach Wunstorf gekommen sein, in denen Klöster und Kirchen geplündert wurden“, sagt Schween. „Das Kreuz mit dieser Figur könnte auch aus der Zeit um 1189 stammen, als es Ärger mit dem Braunschweiger Herzog Heinrich dem Löwen gab. In diesem Krieg wurde die Stiftskirche derart beschädigt, dass sie erneuert werden musste“, sagt Rasche. Das entsprechende Kreuz oder auch nur die Figur könne verschleppt beziehungsweise geraubt worden sein, was den Fundort, ein Grabenfeld auf der Hausstelle, unterstreichen würde.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wichtiger sei aber die Tatsache, so Schween weiter, dass nur ein Kloster, ein Stift oder eine Bischofskirche sich zu der Zeit eine derartige Kunst leisten konnte. „Derartige Gegenstände dienten nicht nur dem Glauben, sondern oftmals auch der Repräsentation der Macht.“ Dieser Fund unterstreiche somit die Bedeutung des Stifts und der Stadt Wunstorf bereits im frühen Mittelalter. „Das Stift besaß zu der Zeit eine Struktur, die es nahelegt, dass es im Besitz eines derartigen Vortragekreuzes hätte sein können.“ Die Stiftskirche sei eben keine Dorfkirche, sondern eine herrschaftliche gewesen. „Das Stift ist eine der Voraussetzungen, dass es dieses Fundstück in Wunstorf überhaupt gibt“, ist der Archäologe überzeugt.

Bleibt es in Wunstorf?

Derartige kostbare Kreuze aus dem zwölften und 13. Jahrhundert finde man im Metropolitan Museum in New York, im Domschatz von Minden oder in Limoges, der Heimat dieser Arbeiten. „Aber der Fund dieser einzelnen Figur in Wunstorf, mit dieser hohen Handwerkskunst, ist ein durchaus besonders seltenes Stück. Es ist wesentlich wertvoller anzusehen als die dort ausgestellten Stücke, weil diese Figur an einem konkreten Ort gefunden wurde.“ In den Museen sei ihre Herkunft eher unbekannt.

Die Figur vom Vortragekreuz wurde bei Ausgrabungen in Wunstorf gefunden. Quelle: Winfried Gburek / privat

Dieser prägnante Wunstorfer Fund soll nach Möglichkeit zusammen mit den weiteren Funden dieser Grabung als Dauerleihgabe nach Wunstorf kommen und ausgestellt werden, erklärte der Archäologe. Die zuständigen Einrichtungen, das Landesamt für Denkmalschutz und das Landesmuseum Niedersachsen, hätten ihm gegenüber bereits grünes Licht dazu gegeben, versicherte er. Ein Vertrag zwischen allen Beteiligten würde geschlossen, der entsprechende Voraussetzungen wie Lagerung und Präsentation des Objektes, Klimatisierung sowie Versicherung beinhalten müsse. Es sei nicht der erste wertvolle Fund in Wunstorf, der der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte, hob Schween zusätzlich hervor. Viele Objekte schlummern noch in Kartons und Kisten. „Wunstorf braucht ein Stadtmuseum, das der Stadt und den historischen Funden entsprechend gerecht wird“, gibt er dem stellvertretenden Vorsitzenden des Heimatverein mit auf den Weg.

Von Winfried Gburek