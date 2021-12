1150 Jahre Wunstorf: Dachdecker Presuhn arbeitet seit fünf Generationen

Wunstorf

Sein Vater und seine beiden älteren Brüder führten Conrad Presuhn schon früh ein in das Dach- und Schieferdeckerhandwerk. „Dass er in Wunstorf zum Gründer einer Dachdeckerdynastie werden würde, konnte niemand ahnen“, hebt Jost Presuhn hervor, während er in den wenigen noch vorhandenen Archivmaterialien blättert. Gemeinsam mit seiner Frau Marion führt er den Handwerksbetrieb in fünfter Generation und in das 150-jährige Bestehen des Unternehmens.

„Damit ist der Betrieb der älteste Dachdecker im Raum Wunstorf“, bestätigt Klaus Michalke, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Neustadt/Burgdorf. Und somit nach allen Recherchen auch ältester Handwerksbetrieb in Wunstorf. Als der Firmengründer nach seiner Schulzeit die Dachdeckerlehre aufnahm, wurde gerade die Marienburg bei Nordstemmen gebaut. Conrad Presuhn gab das die Chance, praktische Einblicke in das Handwerk an Großbauten zu bekommen.

Abstecher nach England blieb kurz

Damit besonders motiviert folgten seine Wanderjahre als Geselle im In- und Ausland. Land und Leute lernte er kennen und neue handwerkliche Kenntnisse, indem er beispielsweise am Dom in Köln arbeitete sowie an großen Bauten in Frankfurt und Halle an der Saale. Dann entschied er sich für England, um ganz andere Einblicke in die Dachdeckerkunst zu bekommen. „Aber dort blieb er nicht lange“, weiß Jost Presuhn mit einem Lächeln zu berichten, „ihn störte dort der Nebel zu sehr“.

Seine dreijährige Militärdienstpflicht führte ihn 1869 schließlich zur Artillerie in Wunstorf. Von dort wurde er in den Deutsch-Französischen Krieg von 1870 bis 1871 eingezogen. Nach seiner Entlassung kehrte er nach Wunstorf zurück und gründete nicht nur eine Familie, sondern als Dachdecker einen eigenen Betrieb in der Alten Bahnhofstraße 36, in einer großen Scheune, die heute noch zum Unternehmen gehört, das sich in den Folgejahren mit weiteren Gebäuden und Anbauten erheblich vergrößert hat.

Firmengründer war Conrad Presuhn. Quelle: Winfried Gburek / Repro

Moderne Verkehrsmittel gab es zu der Zeit noch nicht. Alle Wege musste der neue Unternehmer zu Fuß zurücklegen. Erst das später aufkommende Fahrrad brachte Erleichterung. Material wurde in einem zweirädrigem Holzkarren zur Arbeitsstelle per Hand gebracht. Behörden, benachbarte Güter, Bauern, das Wunstorfer Lehrerseminar, Klinik und Kirchen zählten zu seinen Auftraggebern.

Sohn August übernimmt 1899

Seinem Sohn August konnte er im Jahr 1899 ein gut fundiertes und florierendes Geschäft übergeben. Bedingt durch den Ersten Weltkrieg – an dem der damals 42-jährige in Russland teilnehmen musste – trat eine betriebliche Veränderung ein. Die ganze Last des durch den Krieg schwieriger gewordenen Geschäfts lag nunmehr auf den Schultern seiner Frau. Trotzdem konnten sie eine Schließung des Geschäfts nicht verhindern, da nach und nach alle Gesellen in den Kriegsdienst gerufen wurden. Besonders in schwierigen Zeiten und darüber hinaus trugen und tragen die Frauen über alle Generationen hinweg ihren Teil zur Betriebsleitung bei.

Immer mit dabei: August Presuhn (links) beim Eindecken eines Wohnhauses. Quelle: Winfried Gburek / Repro

August Presuhn gelang der schwere Wiederanfang nach Kriegsende. Seine fachliche Kompetenz war allseits gefragt. Für seinen Berufsstand gründete er die Dachdeckerinnung, deren erster Obermeister und späterer Ehrenobermeister er war. Bis zum vierten Nachfolger erhielten alle Erbfolger den Vornamen August und wurden versierte Dachdecker und Handwerksmeister mit besonderen fachlichen Qualifikationen. Mit dem Dachdecker Jost Presuhn veränderte sich zwar der Vorname, „aber das Unternehmen wird aus der Unternehmens-, Handwerks- und Familientradition heraus weiter in die Zukunft geführt“, versichert der neue Chef der Dachdeckerdynastie.

Technik hat sich weiterentwickelt

Die technische Entwicklung hat selbstverständlich auch nicht vor dem Betrieb Presuhn haltgemacht. Neues Handwerkszeug und weiterentwickelte Maschinen unterstützen die im Laufe der Zeit zahlreicher gewordenen Mitarbeiter bei ihrer Arbeit ebenso, wie der gewachsene Fuhrpark und die technischen Apparaturen. „Im Lager haben wir einen alten Schmelztiegel für Blei, eine alte Schlagschere und eine Vielzahl von Werkzeugen aus der Geschichte unseres Betriebs. Bei einigen kennen wir gar nicht ihre Funktion. Ihr Aussehen lässt allerdings erkennen, dass sie aus eigenen Erfahrungen und Erfindergeist meiner Vorfahren und Gesellen hervorgegangen sind“, erklärt Presuhn mit großem Respekt vor den Leistungen im Laufe der Firmengeschichte.

Wer alles in Augenschein nimmt, kann den Eindruck bekommen, in einem Bilderbuch des Dachdeckerhandwerks zu blättern. Ebenso unterlagen Bauausführung und Material immer wieder Neuerungen. So konkurrierten die konventionellen Hohlpfannendächer mit der „Frankfurter Pfanne“. Darüber hinaus gehörte das Unternehmen Presuhn zu den Ersten, die sich auf den Flachdachbau spezialisierten.

Nicht ohne Stolz spricht Jost Presuhn von den Großaufträgen und Projekten, die bereits sein Vater neben den zahlreichen Wohnbauprojekten umsetzte. Dazu zählen beispielsweise das Schulzentrum in der Barne mit 12.000 Quadratmetern Dachfläche, das Langnese-Iglo-Verwaltungsgebäude, das Niedersachsenbad auf dem Wunstorfer Fliegerhorst und der Erweiterungsbau am Hölty-Gymnasium.

Immer wieder besondere Aufträge

Im Jahr 2000 hat Jost Presuhn als Dachdeckermeister den elterlichen Betrieb übernommen. „Es gab und gibt immer wieder ganz eigene Aufträge und neuartige Situationen, denen wir uns stellten und auch in Zukunft stellen werden“, ist sich Presuhn sicher. „Ich denke hierbei zum Beispiel an die technischen Herausforderungen beim Rückbau der alten Bonifatiuskapelle an der Hindenburgstraße im Jahr 1954 durch meinen Vater oder 2008 die Glockenüberführung der Luther Heilig Kreuz Kirche vor deren Abriss.“ Bei beiden Projekten musste das Unternehmen fachgerecht für den Erhalt der betroffenen Objekte sorgen. „Und während der Corona-Pandemie unterstützten die Mitarbeiter die Auszubildenden beim Homeschooling“, erklärt er weiter.

Auch vor besonderen Aufträgen scheut sich das Unternehmen Presuhn nicht. Die Turmspitze der Bonifatiuskapelle sollte rückgebaut werden, ohne das Mauerwerk zu sehr zu beschädigen. Da waren Dachdecker mit ihren Seilen gefragt. Alles im Blick hatte der Chef August Presuhn. Quelle: Winfried Gburek / Repro

Als Betriebseigentümer ist Presuhn froh und dankbar über den traditionellen Firmenstandort Alte Bahnhofstraße. An eine Verlagerung des Betriebs in eines der Gewerbegebiete verliere er daher gar keinen Gedanken. Innerhalb der letzten 21 Jahre, die er als Firmeninhaber besonders im Blick hatte, sei das Handwerk und die Anforderungen noch vielfältiger geworden. Dazu hätten vor allem die umweltschonenden Auflagen und Werkstoffe beigetragen, wie auch neue Materialien.

Stolz sei er auf das Team und das gute Verhältnis, das man miteinander habe, um alle Arbeitsaufträge, auch während einer Pandemie, gemeinsam gut umsetzen zu können. Insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zur Dachdeckerei und Bauklempnerei Presuhn. Im kommenden Jahr soll das Firmenjubiläum entsprechend begangen werden.

Von Winfried Gburek