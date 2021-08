1150 Jahre Wunstorf: Das Figurenspiel am Rathaus

Wunstorf

In 1150 Jahren Stadtgeschichte haben sich eine einige Schätze in Wunstorf angesammelt. Die Brunnen zum Beispiel sind sehr bekannt. Aber wo steht der älteste Baum? Was hat es mit einer alten Wasserleitung auf sich? Wir gehen auf die Suche und führen Sie heute zum Figurenspiel am Rathaus.

Mit den ersten Klängen des Glockenspiels an der Nordfassade des Rathauses öffnen sich die Fenster über dem Wunstorfer Rathauseingang. Zwei Figuren treten nach außen, eine Bürgerin und ein Bürger, und prosten sich mit den „Willkomm“ zu. „Willkomm“ ist der prunkvolle Pokal, der in der Geschichte der Stadtschützenfeste eine besondere Rolle spielt. Das Zuprosten erinnert an die Tradition eines Umtrunks unter den Bürgern, „die das Zusammengehörigkeitsgefühl hervorhebt“, sagte Armin Mandel, der damalige Vorsitzende des Heimatvereines, zur Eröffnung des Figurenspiels 1992. Das Glockenspiel stammt von 1983, jede Glocke trägt den Namen eines Wunstorfer Ortsteiles.

Gemeinsam mit dem Wunstorfer Heimatverein war es auch Armin Mandel, der im Figurenspiel für Gleichberechtigung sorgte und die Männerdomäne durchbrach. Denn als erste Figur tritt die Bürgerin mit dem Trinkpokal auf. Erst danach kommt der Bürger im historischen blauen Frack und mit schwarzem Zylinder auf die Bühne. Nach einer gegenseitigen Verneigung hebt die Dame den Pokal und trinkt dem Bürger das Willkommen zu.

Wunstorfs damaliger Bürgermeister Georg Beier (links) spricht Manfred Kipfer, ehemaliger Langnese-Iglo-Chef in Wunstorf, den Willkommensgruß zu. Diese Aufnahme hat Paul Schiller in seinem Buch über die Schützenfeste veröffentlicht. Quelle: (Repro) Winfried Gburek

Hygiene verdrängt den Brauch

Dieser Brauch in der langen Stadt- und über 500-jährigen Schützenfestgeschichte, wurde noch vor gut zehn Jahren beim alljährlichen Bürgerfrühstück des Schützenfestes gepflegt, „bis er aus hygienischen Gründen so nicht mehr im großen Stil durchgeführt werden sollte“, erklärt der Vorsitzende des Schützenfestausschusses und Wunstorfer Ortsbürgermeister Thomas Silbermann.

Ein Zeichen von Gleichberechtigung: Die Bürgerin verlässt vor dem Bürger des Figurenspiels den Innenraum. Quelle: Winfried Gburek

Bis dahin aber machte ein silberner Pokal im Festzelt die Runde. Wer ihn erhielt, stand von seinem Platz auf und der Nachbar erhob sich ebenfalls. Vor dem Trinken sprach der Bürger mit dem Pokal zunächst einen Willkommensspruch in Wunstorfer Platt: „Eck drenke deck tau!“. Der Angesprochene antwortete mit „Dat dau!“. Dann erhielt sein Gegenüber den Pokal mit den Worten „Eck hebbe deck tauesopen!“. Hierauf erhält dieser die Antwort „Hest’n rechten Mann e’dropen“. Die Worte betonen, dass die beiden sich gegenseitig achten, ganz gleich, ob sie einem anderen Stand angehören oder eine andere politische Gesinnung haben.

Auch Spruch wurde angepasst

Mit einer Dame im Figurenspiel gilt ganz besonders den Frauen der Gruß, „da sie nicht mehr, wie in früheren Zeiten, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen sind“, betonte Mandel. So müsse es dann beim Zuprosten gegenüber den Damen auch heißen: „Hest de rechte Frau e’dropen!“. So wurde der Willkommensspruch von einem zum anderen weitergegeben.

Das Glockenspiel befindet sich seit 1983 an der nördlichen Rathausfassade. Jede Glocke ist einem Ortsteil gewidmet. Quelle: Winfried Gburek

Neun Jahre vor der Eröffnung des Figurenumlaufes 1992 wurde das Glockenspiel eingerichtet. Auch hierbei lag dem Heimatverein als Initiator und Stifter der Ausdruck von Gemeinschaft und Verbundenheit zwischen Stadt und Umland am Herzen. So tragen die Glocken am unteren Rand die Namen aller Ortschaften, die seit der Gebietsreform zur Stadt Wunstorf gehören. Jeder Ortsteil ist somit bei jedem Glockenspiel mit der eigenen Glocke dabei. Dreißig Musiktitel sind programmiert. Abwechselnd, je nach Jahreszeit, werden sie täglich viermal – um 9.30, 12.30, 15.30 und 17.30 Uhr – gespielt.

Zur Eröffnung spielte der Stiftskantor

„Zur Einweihung brachte ich ein selbst komponiertes Musikstück mit, das ich live auf der Tastatur des Glockenspiels spielte. Eine echte Überraschung für die vielen versammelten Bürgerinnen und Bürger“, berichtet Reinhard Plate, der damalige Stiftskantor. „Ein anderes Mal beschenkte ich ein Brautpaar nach ihrer standesamtlichen Hochzeit mit einem Livespiel.“ Inzwischen veränderte sich die Spieltechnik. Das Liedgut wird nicht mehr von Musiklochbändern auf Spielwalzen übertragen und so zu Gehör gebracht, sondern über eine mikroprozessorgesteuerte Anlage.

Aber die in Vergessenheit geratene Besonderheit des Livespiels ist weiterhin gegeben. Es müsse nur ein Keyboard angeschlossen werden, da die ursprüngliche Tastatur nicht mehr kompatibel war, erklärt die Herstellerfirma Korfhage & Söhne in Melle.

Beschreibung fehlt noch

Figurenumlauf und Glockenspiel „sind ein unverwechselbares Element der Wunstorfer Altstadt“, betonte schon eine städtische Ratsvorlage zur Anschaffung des Figurenspiels. Zu diesem symbolträchtigen Spiel fehlt allerdings noch ein Hinweisschild mit einer Beschreibung, das die Bürger und Gäste der Stadt einlädt, sowie eine Beleuchtung, die die Figuren ins verdiente Licht rückt.

In unregelmäßigen Abständen werden wir anlässlich des Wunstorfer Stadtjubiläums besondere Wunstorfer Schätze vorstellen. Wer mag, kann sich auf den Weg machen, um die Schätze der langen Geschichte der Stadt direkt anzuschauen. Gleichzeitig nehmen wir unter der E-Mail-Adresse wunstorf@haz.de gerne Hinweise zu weiteren Schätzen entgegen, die vielleicht auch noch unbekannt sind.

Von Winfried Gburek