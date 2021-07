Wunstorf

Einen echten Sensationsfund brachte ein Tiefbauarbeiter während einer Straßensanierung vor elf Jahren mit einem Bagger zum Vorschein. Das bestätigten die wissenschaftliche Untersuchungen. Was auf den ersten Blick nur wie ein übergroßes Holzstück wirkte, ist Wunstorfs älteste Wasserleitung.

Zwei Segmente der 800 Jahre alten, aus Buchenstämmen gefertigten Leitung haben Fachleute anschließend vor dem Wohnhaus Lange Straße 70 gehoben. Eins davon, mit 60 Zentimetern Außendurchmesser und einer ungewöhnlich großen Längsbohrung von über 30 Zentimetern, wird ab sofort im Wasser-Erlebnispark Steinhude am Hohen Holz (erreichbar über die Straße An der Trift) den Besuchern gezeigt. Eine zweite Teilröhre nahm der Heimatverein Wunstorf für die Präsentation im „Wunstorf-Info“ im Rathaus entgegen.

Spezialisten sichern den Fund

Geschäftsführer Klaus Neuhaus und Wassermeister Holger Meier vom Wasserverband Nordschaumburg freuen sich, dass sie die mittelalterliche Wasserleitung nach sechs Jahren spezieller Konservierung in einer Vakuumgefriertrockenanlage im Landesmuseum Schleswig-Holstein (Schloss Gottorf) rechtzeitig zum Stadtjubiläum der Öffentlichkeit zugänglich machen können. „Spezialisten, die mit der Konservierung alter Schiffe viel Erfahrung haben, sicherten den Wunstorfer Fund“, erläutert Manfred Rasche, der stellvertretende Vorsitzende vom Heimatverein.

Wasserverband Nordschaumburg unterstützt Sicherung

Die Ausgrabung und fachgerechte Sicherung des Fundes organisierte maßgeblich Vereinsmitglied Gunter Eckelt in Zusammenarbeit mit dem Archäologen Joachim Schween. „Alles musste schnell gehen, damit die Röhre nicht plötzlich zusammenfallen würde“, erinnert sich Eckelt an die Bergung. Aus eigenen Kräften hätte der Heimatverein die Sicherung und Konservierung nicht leisten können. So sprang der damalige Geschäftsführer des Wasserverbandes, Werner Volker, ein. „Nach einer Grabung auf einer Länge von sieben Metern beendete man auf Geheiß des Archäologen die Grabung, nachdem deutlich wurde, dass die Wasserleitung wahrscheinlich im Verlauf der Langen Straße bis zum Marktplatz vor der Stadtkirche geführt wurde“, beschreibt Eckelt.

Eins von zwei Teilen der Wasserleitung hat auch im Wunstorf-Info seinen Platz eingenommen. Dafür sorgten die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins, Manfred Rasche (von links) und Günter Eckelt. Geschäftsführer Klaus Neuhaus vom Wasserverband Nordschaumburg veranlasste das. Quelle: Winfried Gburek

Wunstorf hat früher Leitungen als Hannover

„Diese Wasserleitung kam in Wunstorf schon zum Einsatz, als in Hannover das Wasser noch aus der Leine geschöpft wurde“, fügt Rasche stolz hinzu. Der Vergleich mit anderen Städte zeige das Ungewöhnliche an diesem Fund. „Es ist eine der ältesten nachrömischen Wasserleitungen überhaupt. Damit kann sie sogar die älteste Wasserleitung Niedersachsens sein.“

Die ungewöhnlich große Durchflussöffnung der Röhre könne als Indiz dafür angesehen werden, dass eine große Wasserversorgung, aus dem Wasserlauf der Aue am Rande der westlichen Stadt, zu den Häusern entlang der Langen Straße angestrebt wurde, sagt Rasche. „Möglich ist auch, dass sie zur Wasserversorgung für die zahlreichen Braustellen in der Stadt ausgelegt war“, fügt er hinzu. Die letzte Brauerei sei in Wunstorf immerhin erst 1892 aufgegeben worden, ergänzt Eckelt. „Bier war im Mittelalter hygienischer als das Trinkwasser. Daher bekamen selbst Kinder das alkoholarme Bier zu trinken.“

Kennen Sie Wunstorfer Schätze?

In unregelmäßigen Abständen werden wir anlässlich des Wunstorfer Stadtjubiläums besondere Wunstorfer Schätze vorstellen. Wer mag, kann sich auf den Weg machen, um die Schätze der langen Geschichte der Stadt direkt anzuschauen. Gleichzeitig nehmen wir per E-Mail an wunstorf@haz.de gerne Hinweise zu weiteren Schätzen entgegen, die vielleicht auch noch unbekannt sind.

Von Winfried Gburek