1150 Jahre Wunstorf: In den Kirchturmuhren steckt viel Arbeit

Wunstorf

Wo findet sich Besonderes aus der jetzt mehr als 1150-jährigen Geschichte der Stadt Wunstorf? Wir gehen zum Ende unserer kleinen Reihe mit Ihnen zu fast vergessenen Schätzen. Heute: Die Wunstorfer Turmuhren.

Eng, steil und oft sehr schmal sind die einfachen hölzernen Treppen, die durch die Winkel der Türme von Stadt- und Stiftskirche in die Höhe zu den Turmuhren führen. „Die Uhr war durch die Balkenkonstruktion immer schwer zu erreichen“, erzählt Uhrmacher Walter Ungermann aus dem Wunstorfer Uhrengeschäft Dehnhard, der bis vor 50 Jahren seinen Vater Albert zu den Wartungsarbeiten an der Turmuhr der Stadtkirche begleitete. Durch den vielen Taubendreck im Turm habe beim Aufstieg durchaus Unfallgefahr bestanden, bis sie die Uhrkammer erreichten.

Antrieb der Turmuhr der Wunstorfer Stiftskirche bleibt verborgen

Obwohl die Turmuhren weithin sichtbar und hörbar verkündeten, was die Stunde geschlagen hat, bleibt ihr technisch kunst- und anspruchsvoller Antrieb dem öffentlichen Auge verborgen. Die Herrschaft über die Zeit am Turm brachte die Herrschaft über die Menschen zum Ausdruck, die im Schatten dieses Turms lebten.

Das Turmuhrwerk in der Stadtkirche von Wunstorf. Quelle: Winfried Gburek

Hinter den dicken Mauern der Wunstorfer Kirchtürme stehen zwei Ausführungen von Turmuhren der Firma J. F. Weule aus Bockenem. Vor 81 Jahren erhielt die Stadtkirche ihr Uhrwerk. Seit 125 Jahren thront dieses Uhrwerk im Stiftskirchenturm, wie Hans-Jörg Drake vom Turmuhrenmuseum in Bockenem anhand der Lieferverzeichnisse der Weule-Werke nachweisen kann. Ihr Kaufpreis von jeweils rund 1300 Mark würde aus heutiger Sicht, angesichts der hochwertigen Präzisionsarbeit, sicherlich als Schnäppchen angesehen werden. Beide Uhren sind für den Viertel- und Vollschlag bei der Zeitangabe ausgelegt.

Das Ziffernblatt der Stadtkirche in Wunstorf. Quelle: Winfried Gburek

Die Turmuhren zeichnen sich aus durch ihre künstlerische Gestaltung, technische Finesse und handwerkliche Meisterschaft. Bis die Uhren allerdings ihren Platz im Turm einnehmen konnten, war Teamarbeit und Schwerstarbeit gefragt. Neben dem Schmied traten unter anderen Zimmermänner, Seilmacher, Steinmetze und nicht selten ein Lehrer auf den Plan, dessen Berechnungen die Grundlage für das Uhrwerk bildeten.

Viel Arbeit war notwendig

Vieles von dem, was an Genauigkeit für ein gut funktionierendes Uhrwerk geleistet wurde und wie es vor all den Jahren bewerkstelligt wurde, bleibt heute noch schwer nachvollziehbar. Wöchentlich mussten die Uhrwerke von Hand aufgezogen werden, was überwiegend dem zuständigen Küster oblag. Für die exakten Einstellungen des Uhrwerks wurden die Uhrmacher herangezogen.

Besonders in der Adventszeit habe sich sein Vater bei diesen Arbeiten oft ärgern müssen, berichtet Ungermann, „da dann immer wieder verschiedene Personen Zutritt zum Turm bekamen, um die Weihnachtsbeleuchtung anzubringen. Dann sind sie auch an das Turmuhrwerk gegangen und haben vieles verstellt, was mein Vater alles mit viel Mühe wieder richten musste“. Das Uhrwerk sei recht zuverlässig gegangen, betont er.

Späterer Papst hat erste Räderuhr entwickelt

Es heißt, dass der Benediktiner Gerbert d’Aurillac, der spätere Papst Silvester II. (gestorben 1003) die erste, freilich noch sehr primitive von Gewichten angetriebene mechanische Räderuhr erfunden haben soll. Damit wurde die neue Epoche der mechanischen Zeitmessung eingeläutet – im wörtlichen Sinn, denn die Benediktiner konnten jetzt den Beginn ihrer klösterlichen Pflichten mit den stündlichen Glockensignalen noch pünktlicher einläuten als vorher.

Das Geheimnis der ersten Turmuhren war das gewichtgetriebene Räderwerk, in dem größere geschmiedete Zahnräder kleinere in Drehung versetzten und die Geschwindigkeit der Drehung der am schnellsten rotierenden Räder durch eine sogenannte „Hemmung“ möglichst gleichmäßig verlangsamt wurde.

Die Seilzüge und Gewichte brauchen in Zukunft nicht mehr die Muskelkraft des Küsters, um die mechanischen Turmuhrwerke aufzuziehen. Dies übernehmen Elektromotoren und elektronische Steuerungen. Quelle: Winfried Gburek

Inzwischen scheinen die Wunstorfer Turmuhren aus der Zeit gefallen zu sein. Bis vor zehn Jahren wurde die Uhr im Stiftskirchturm noch einmal wöchentlich von Hand aufgezogen. „Dann war aber allen klar, dass es nahezu unzumutbar ist, wöchentlich durch das Gebälk und unter den Glocken durchklettern zu müssen, um die Turmuhr aufzuziehen. Daraufhin wurden Elektromotoren ans Uhrwerk gebaut, die automatisch aufziehen“, erläutert Hans-Heinrich Hanebuth.

Uhrwerk der Stadtkirche ist stillgelegt

Das Uhrwerk im Stadtkirchturm wurde 2015 völlig außer Kraft gestellt. „Bei der Runderneuerung wurde ein Fehler im Werk festgestellt, der nicht reparabel ist“, sagt Hanebuth.„Das Uhrwerk konnte daraufhin nicht mehr in Gang gesetzt werden.“ Es sei kaputt und stillgelegt. Eine elektrische Steuerung sorgt seitdem für die Zeitregulierung in der Stadtkirche, was einen Vorteil habe, so Hanebuth: „Jetzt geht die Turmuhr auch genau.“ Die Zifferblätter, die die aktuelle Zeit klar und deutlich anzeigen, sowie die Viertel- und Stundenglocken sind in beiden Kirchen geblieben.

Aus der Stadtkirche schaut das Ziffernblatt seit 1830 die Menschen an. Damit ist es älter als die Turmuhr selbst. Die entsprechenden Zeitangaben der Glockenschläge ertönen aus den Glocken von 1582 und 1747. Das Zifferblatt der Stiftskirche blieb seit 1896 ebenso unverändert. Aus dem Stift erklingt zu jeder Viertelstunde die wohl älteste Glocke im Umfeld aus dem Jahr 1400 und zur vollen Stunde eine Glocke von 1859.

Nachbar freut sich über schönen Blick

Rüdiger Heß-Eichenberg freut sich besonders über die Turmuhr in der Stiftskirche. Als Eigentümer saniert er derzeit das Gärtnerhäuschen neben dem Röbbingsturm in der Stiftstraße, wozu auch ein bei allen Stadtführungen besonders erwähnte „Uhrenfenster“ gehört. Eigentlich sollte es vor allem für Licht in der Diele des Hauses sorgen. „Mit einem Blick durch das Fenster sehe ich das Ziffernblatt der Turmuhr in der Stiftskirche und weiß genau, wie spät es ist. Jeder Glockenschlag, zu jeder Viertel- und vollen Stunde versetzt mich zusätzlich in die rechte Zeit“, erzählt er erfreut.

Rüdiger Heß-Eichenberg freut sich über das Uhrenfenster mit freiem Blick zur Stiftsturmuhr, im „Gärtnerhaus“ an der Stiftsstraße. Quelle: Winfried Gburek

Die eisernen Turmuhren auszubauen, nachdem sie ihre beherrschende Funktion verloren haben, ist nicht geplant. Es wäre viel zu mühsam und zu kostspielig. Der Faszination tut das keinen Abbruch. Wer sie erleben will, der kann sie im Stadtkirchturm während der öffentlichen Turmbesteigungen persönlich erleben.

Museum informiert über Turmuhren

Wer zusätzlich mehr über Turmuhren und speziell zu denen in Wunstorf erfahren möchte, den lädt Hans-Jörg Drake sonnabends und sonntags von 15 bis 17 Uhr ins Turmuhrenmuseum nach Bockenem am Harz ein. Es präsentiert als Schwerpunkt die Geschichte der früheren Bockenemer Turmuhrenfabrik J. F. Weule. Auf Wunsch sind auch gesonderte Führungen möglich: www.turmuhrenmuseum-bockenem.de.

Von Winfried Gburek