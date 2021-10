Wunstorf

Alexander Koch hätte nicht damit gerechnet, dass sein zum Wunstorfer Stadtjubiläum kreiertes Bier derart gut ankommt. Bereits am ersten Verkaufstag hieß es bei Volker Ernst vom Wunstorfer Ratskeller: „Alles ausverkauft!“. Ernst ergänzte: „Es war eine irre Nachfrage nach dem Jubiläumsbier, sowohl von den Restaurantbesuchern wie auch von den Käufern außer Haus.“

Unter den Interessenten seien auch Kirche und Seniorenheim gewesen, berichtet der Wirt. „Denen konnte ich nicht mehr die gewünschte Menge aushändigen.“ Daraufhin habe er sich umgehend mit Bierbrauer Koch in Verbindung gesetzt. „Nach dieser großartigen Resonanz und auf meinen Wunsch hin, hat er die ursprünglich geplante Limitierung des Bieres aufgehoben.“

Nachschub ist unterwegs

Ab Mittwoch wird es das Jubiläumsbier, auf dessen Etikett die Stiftskirche abgebildet ist, wieder im Ratskeller geben, kündigte Koch an. Kunden, die sicherstellen möchten, dass sie das Jubiläumsbier dann auch bekommen, könnten es im Ratskeller vorbestellen, rät Ernst. Ein Stammtisch und weitere Gäste hätten bereits davon Gebrauch gemacht. Nicht nur der Umstand, dass es sich um ein Jubiläumsbier handele, mache es so beliebt. „Es schmeckt den Leuten auch gut“, so der Ratskeller-Wirt. Viele Gäste wollten das Bier unbedingt direkt aus der Flasche trinken – wegen des besonderen Geschmacks.

Das freut auch den Bierbrauer Alexander Koch, der sich bei den Wunstorfern bedankt. „Ich konnte ja gar nicht einschätzen, wie die Idee mit dem Jubiläumsbier aufgenommen würde.“ Dass das Bier gleich am ersten Tag ausverkauft war, sei das größte Lob, das man bekommen könne. Damit habe er nicht gerechnet. Für Koch und seine Kollegen sei es selbstverständlich, das Jubiläumsbier entsprechend der großen Nachfrage nun auch weiterhin zu produzieren.

Das Jubiläumsbier hatte der Bierbrauer so charakterisiert: „Es ist geschmacklich Belgisch-Blond, im Bierstil daher mit dem Pils vergleichbar, etwas weicher und fruchtiger im Malzcharakter, obergärig satt und zeigt einen Alkoholgehalt von fünf Prozent.“

Von Winfried Gburek