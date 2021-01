2020 ist ein ereignisreiches Jahr für die Ortsfeuerwehr Wunstorf

Wunstorf

Die Ortsfeuerwehr Wunstorf blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2020 zurück. Sie absolvierte insgesamt 190 Einsätze, das sind 4,4, Prozent mehr als im Jahr zuvor. Diese teilen sich auf in 171 Einsätze davon waren 46 Brände, 97 Hilfeleistungen und 28 Fehlalarme. Dazu kommen 18 Einsätze der ELO-Gruppe, das bedeutet die Einsatzleitung Ort als stadtweite Führungseinheit. Auch der Gefahrgutzug hatte einen Einsatz. Zum Vergleich: 2019 waren es in der Summe 182.

Feuerwehr ist Tag und Nacht im Einsatz

In 34 Fällen unterstützten Aktive der Ortsfeuerwehr andere Ortsfeuerwehren aus der Umgebung. „98 Einsätze absolvierten wir am Tag und 73 in der Nacht“, hat Sprecher Marvin Nowak mitgeteilt. Und das alles ehrenamtlich wohlgemerkt. Der September war der Monat mit den meisten Einsätzen – und zwar 27 Alarmen. Darunter gab es ganz unterschiedliche wie eine riesige Ölspur durch das gesamte Stadtgebiet, ein Hirsch mit im Geweih verfangenem Metallschrott und eine Königspython im Gepäck eines Patienten der Psychiatrie. Rohrreiniger löste beinahe die Evakuierung eines Wohnkomplexes aus.

Strohballen brennen in Kolenfeld

„Durchschnittlich dauert ein Einsatz etwa eineinhalb Stunden. Der längste Einsatz war der Strohballenbrand am Montag, 14. Dezember, in Kolenfeld mit 13 Stunden“, berichtete Nowak. Der kürzeste Einsatz lag bei einer Minute. Der Alarm galt einer hilflosen Person hinter verschlossener Tür. Kurz nach Alarm der Feuerwehr sei die Tür doch noch geöffnet worden, so Nowak. Im Durchschnitt waren 16,4 Einsatzkräfte pro Alarm am Einsatzort.

Löschgruppenfahrzeuge werden am meisten eingesetzt

Zu den meisten Einsätzen, nämlich in 134 Fällen, nutzte die Ortsfeuerwehr Wunstorf ihr Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF-B). Dieses verfügt über einen Tank von 3000 Litern Wasser und ist rund 380.000 Euro teuer und nicht eine Million wie ursprünglich berichtet. Das HLF-Technik wurde 124-mal eingesetzt und die Drehleiter 103-mal. Im Juli hat die Ortsfeuerwehr eine zeitlich begrenzte Feuerwache bei der Firma Getränke Heidorn in der Industriestraße eingerichtet. Wegen Bauarbeiten in der Barnestraße hätte die Anfahrt der Einsatzkräfte aus dem südlichen Stadtgebiet zulange gedauert.

Feuerwehr geht gegen Falschnachrichten vor

Am 12. Februar hat sich die Ortsfeuerwehr in den sozialen Medien und auf ihrer Homepage gegen Spekulationen und Falschnachrichten im Netz geäußert. Darin heißt es unter anderem: „Wir bitten euch, von Spekulationen, Besserwissern und allen anderen Ich-weiß-was-Posts Abstand zu halten. Sobald es verlässliche Informationen zu einem Einsatz gibt, berichten wir selbst und die örtliche Presse.“ Die Feuerwehr hat nach Angaben Nowaks viel positive Resonanz dafür erfahren.

„Im August haben wir nach einigen Troll-Kommentaren mal auf satirische Weise über unsere Arbeit aufgeklärt – die Resonanz war überwältigend“, sagte Nowak. Mehr als 140.000 Menschen hätten den Text gelesen. Es habe sogar Anfragen von Radio und Fernsehen gegeben. Die Internetseite der Ortsfeuerwehr Wunstorf ist laut Nowak die mit der stärksten Reichweite in der Region Hannover.

Schutz der Einsatzkräfte hat höchste Priorität

Die Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr ist wegen Corona ebenso abgesagt wie andere Veranstaltungen. Auch Übungsdienste, Aus- und Fortbildungen fallen derzeit aus. „Der Schutz unserer Einsatzkräfte hat hier höchste Priorität, um die Einsatzbereitschaft der Schwerpunktfeuerwehr Wunstorf nicht zu gefährden“, heißt es auf der Internetseite der Ortsfeuerwehr.

Von Anke Lütjens