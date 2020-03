Wunstorf

Der gesuchte Messerstecher von Freitag hat sich der Polizei in Hannover gestellt. Der Mann ist 23 Jahre alt und stammt aus Wunstorf. Er wurde nach der Tat am Bahnhof per Haftbefehl gesucht.

Der junge Mann hatte am Freitagabend gegen 22 Uhr an der Adolph-Brosang-Straße aus bisher ungeklärter Ursache einen 27-jährigen Wunstorfer lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Sanitäter brachten das Opfer ins Krankenhaus. Der Gesundheitszustand ist nach Angaben der Polizei inzwischen stabil.

Die Fahndung nach dem 23-Jährigen mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Am Sonntagabend stellte sich der Gesuchte auf der Wache an der Waterloostraße in Hannover und wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover soll er am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Was den Hintergrund der Gewalttat angeht, tappt die Polizei noch im Dunklen. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, schreibt die Pressestelle der Polizeidirektion Hannover. Aufgrund der Schwere der Verletzung ermittelt die Polizei wegen einer versuchten Tötung.

Von Markus Holz