Wunstorf

Gedränge, Musik, Stimmengewirr und verlockende Düfte – all das gehört normalerweise zu einem Weihnachtsmarkt. In den vergangenen Tagen ist es auf dem sonst so gut besuchten Markt an der Wunstorfer Stadtkirche still geworden. „Die erste Woche war sehr schön, aber seit 2G plus gilt, ist es aus“, sagt Renate Böhme. Die Barsinghäuserin im Strickwaren-Stand sieht bekümmert aus. Offenbar mangele es vielen Leuten noch an Informationen zu den neuesten Corona-Verordnungen, sagt sie. So müsse auch der Sicherheitsmann am Eingang manchmal heftige Diskussionen führen. „Manche Leute werden richtig frech, die sagen: Wieso, ich will doch nur kurz gucken.“

Renate Böhme freut sich über jeden besuch an ihrem Stand. Quelle: Kathrin Götze

Laufkundschaft fehlt seit Mittwoch

Doch auch das ist nicht erlaubt. 2G plus, das bedeutet, dass auch Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Corona-Test am Eingang vorweisen müssen. „Die Laufkundschaft fehlt uns seit Mittwoch“, sagt auch Angelo De Rosa im Pizzastand. Das gehe auch den Kollegen auf anderen Märkten so, „nirgendwo ist es besser als hier.“ Er denke schon ans Aufgeben. „Vielleicht kann ich dann auch mal eine Weihnachtszeit mit der Familie erleben.“

Angelo De Rosa hat die Pizza-Produktion schon deutlich heruntergefahren. Quelle: Kathrin Götze

Am Glühweinstand nebenan seien am Donnerstagabend 15 Gäste gewesen, berichtet die Nachbarin, „normalerweise ist dann hier alles voll.“ Ganz glücklich sind beide nicht mit der aktuellen Regelung, die die Märkte mit den starken Auflagen weiter laufen lässt. „Ich kann verstehen, dass man bei den aktuellen Zahlen reagieren muss“, sagt eine Mitarbeiterin, „aber man soll doch nicht die Leute hier am langen Arm verhungern lassen.“ Eine klare Absage mit entsprechenden Ausgleichszahlungen, das wäre aus ihrer Sicht die saubere Lösung gewesen.

Verständnis für unterschiedliche Regeln fehlt

An Lars Stummers großem Bratwurststand tauschen sich einige andere Anbieter aus. Für die Gäste seien die Sonderregeln auf dem Weihnachtsmarkt nur schwer nachvollziehbar: „Die Leute fühlen sich ehrlich gesagt verarscht. Sie müssen alles vorzeigen und dann noch die FFP-2-Maske tragen“, sagt Albert Dormeier, der Glühweinstand und Kinderkarussell betreibt. Und ein paar Meter weiter an den Wochenmarktständen gelten wieder andere Regeln. „Wir hätten uns zumindest eine Gleichbehandlung gewünscht“, sagt Stummer. Dormeier sagt: „2G hätte gereicht. Das hat uns schon 50 Prozent Umsatz gekostet. Jetzt mit 2G plus sind noch einmal 80 Prozent vom Rest weg.“

Lars Stummer (links) und Albert Dormeier hoffen, dass das Wochenende bessere Umsätze bringt. Quelle: Kathrin Götze

Wochenende soll die Entscheidung bringen

Nun wolle man sehen, wie es weiter geht. „Wir warten das Wochenende noch ab und entscheiden dann“, sagt Christoph Rüther von der Werbegemeinschaft. Schließlich habe am Freitag erst das neue Testzentrum im nahen Rathaushof geöffnet. „Mal sehen, ob das was bringt.“ Er habe in den vergangenen Tagen ganz unterschiedliche Meinungen von den Händlern gehört, sagt Rüther noch,

Manche sähen völlig schwarz, andere versuchten, das Jahr noch zu retten. Einige Beschicker hätten bereits entschieden, dass sie abreisen wollen. „Daran kann ich keinen hindern“, sagt Rüther. Die Mitglieder der Werbegemeinschaft seien ja selbst Geschäftsleute und wüssten, worum es geht.

Vielleicht nur noch Öffnung am Wochenende

Es sei schon von vornherein abgemacht gewesen, dass Standgebühren nur fällig werden, wenn auch der Umsatz stimmt. Auch sonst haben die Händler ohnehin einige Kosten, zumindest für Material und das eigene Personal. Auch den Security-Mann am Eingang bezahlen sie gemeinsam. „Schon witzig, den bezahlen wir, damit er uns keine Gäste durchlässt“, sagt Dormeier achselzuckend. Er selbst sei schon seit Beginn des Weihnachtsmarkts vor 50 Jahren immer dabei gewesen, aber so etwas habe er noch nicht erlebt, sagt Dormeier. Er hoffe, dass die Gäste bald wieder etwas zahlreicher kommen. Und er wolle auf jeden Fall die Stellung halten, mit Karussell und Glühweinstand.

Ob und wie es weiter geht mit Wunstorfs Weihnachtsmarkt, das hängt also auch vom Besuch am Wochenende ab. „Vielleicht entscheiden wir uns dann ja auch, nur noch an den Adventswochenenden zu öffnen“, sagt Rüther. Am Montag werde man sicher schon klarer sehen.

Von Kathrin Götze