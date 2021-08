37 Evakuierungsflüge absolviert: Das ist der A400M der Bundeswehr

Wunstorf

Der Airbus A400M ist zurzeit das einzige Transportflugzeug im Bestand der Bundeswehr. Anfangs machte die Maschine während der Anschaffung Negativschlagzeilen, nun ist sie aus anderen Gründen in den Nachrichten: Flugzeuge des Typs haben mehr als 5300 Menschen von Kabul aus nach Usbekistan ausgeflogen und damit in Sicherheit gebracht. Insgesamt 37-mal hoben die Maschinen der Luftwaffe ab, ihre Heimatbasis ist in Wunstorf (Region Hannover).

Der A400M ist als sogenanntes taktisches Transportflugzeug konzipiert. Das bedeutet nach Angaben der Luftwaffe, dass die Maschine vor allem mittleren und langen Strecken Material sowie Personal befördern kann. Außerdem benötigt der Airbus für einen militärischen Start, der im Gegensatz zur zivilen Luftfahrt deutlich steiler nach oben geht, gerade einmal 940 Meter Rollbahn. Klassische Urlaubsflieger benötigen mitunter mehr als zwei Kilometer. Außerdem sind hohe Geschwindigkeiten selbst im Tiefflug – zum Schutz vor feindlicher Erkennung – sowie Nachtflüge dank Nachtsichtgeräten möglich.

Personenlimit bei Evakuierung aufgehoben

Unter normalen Bedingungen passen 37 Tonnen Last oder 116 Personen in den Bauch eines A400M. Quelle: Johannes Heyn (Archiv)

Der Airbus kann einen Hubschrauber NH-90 oder zwei Unimogs aufnehmen. Das Material kann bei Bedarf auch aus der Luft im Zielgebiet abgesetzt werden, gleiches gilt für Fallschirmjäger. Alternativ haben 116 Personen Platz – dieses Limit wurde jetzt bei der Evakuierung aber kurzzeitig außer Kraft gesetzt. Die A400M nahmen so viele Menschen mit, wie räumlich möglich war. Die Lastgrenze von maximal 37 Tonnen bedeutet allerdings, dass bereits schwerere Fahrzeuge wie der Schützenpanzer „Puma“ nur ohne Zusatzpanzerung oder gar nicht mitgenommen werden können. Das brachte dem Flugzeugtyp bereits bei der Beschaffung Kritik ein.

Dieser Nachteil führte auch bei der jetzigen Evakuierungsmission zu Schwierigkeiten. Deutschland musste auf eine gecharterte Antonov AN-124 zurückgreifen, die 120 Tonnen Last transportieren kann. Vom Flughafen Hannover aus sollte medizinisches und militärisches Material nach Usbekistan geflogen werden. Da für diesen Flug aber zwei Tage lang keine Landeerlaubnis in Taschkent zu bekommen war, wechselte man anschließend das Muster. Den Transport übernahm letztlich eine kleinere Iljuschin IL-76 – kleiner als die Antonov, aber immer noch deutlich größer als der Airbus.

A400M ist Ersatz für Transall

Der A400M hat die seit den Siebzigerjahren eingesetzte Transall C-160 bei der Bundeswehr ersetzt. Die letzte Maschine vom Lufttransportgeschwader 63 absolvierte Anfang 2021 in Sonderlackierung ihren Abschiedsflug über Deutschland. Quelle: Volker Muth/Bundeswehr

Zweiter Kritikpunkt: die Kosten und Lieferzeiten. Immer wieder verzögerte sich die Übergabe des A400M, am Ende betrug der Stückpreis 170 statt 125 Millionen Euro. Neben Deutschland sind unter anderem Belgien, Frankreich, Spanien und Großbritannien Abnehmer des Militärtransporters. Den ersten A400M erhielt das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 in Wunstorf schließlich am 19. Dezember 2014. Der Typ löste damit die aus den Siebzigerjahren stammende Transall C-160 ab. Bis eine Maschine aber erstmals bis Afghanistan fliegen konnte, vergingen weitere vier Jahre: 2018 verfügte das Muster über eine entsprechende Panzerung, seit 2019 auch über ein Schutzsystem vor Boden-Luft-Raketen.

Mittlerweile verfügt die Bundeswehr über 35 Airbus-Maschinen, die Flotte soll bis 2026 noch auf 53 wachsen. Neben dem Materialtransport übernimmt der A400M zahlreiche weitere Aufgaben. Die Maschinen sind in der Lage, medizinische Evakuierungen durchzuführen, um Kranke oder Verwundete auszufliegen – wie etwa nach dem Anschlag auf Bundeswehrsoldaten in Mali im Juni dieses Jahres. Seit zwei Jahren fungieren die A400M aus Wunstorf auch als fliegende Tankstellen. Über Schläuche können sie gleich zwei Kampfflugzeuge wie etwa den Eurofighter in der Luft betanken. In Zukunft soll der Airbus auch Großflugzeuge betanken können – zum Beispiel einen anderen A400M.

