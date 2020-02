Klein Heidorn

Das neue Sanitätsversorgungszentrum auf dem Fliegerhorst ist fertig. Das Gebäude dient als ärztliche Praxis, als Ausbildungs- und Notfallzentrum. Es wird in den kommenden Wochen mit medizinischem Gerät ausgestattet und soll im April in Betrieb gehen. Federführend, wie bei allen Bauten auf dem Fliegerhorst, ist das Staatliche Baumanagement Weser-Leine.

Kosten werden eingehalten

„Mit dem neuen Gebäude haben wir ein weiteres Kernstück in einer Reihe von wichtigen Bauvorhaben auf dem Fliegerhorst fertiggestellt“, betonte Michael Brassel, Leiter des Staatlichen Baumanagements Weser-Leine. „Wir konnten das Projekt innerhalb der geplanten Kosten umsetzen.“ Rund 6,8 Millionen Euro hat das Zentrum gekostet. Hinzu kommen jetzt die Kosten für die Ausstattung. Das alte Versorgungszentrum war zeitlich überholt und geht außer Dienst.

Im Sanitätsversorgungszentrum werden alle medizinischen Dienste zusammengefasst, die die Luftwaffe und der Sanitätsdienst der Bundeswehr am Standort betreiben. Zehn solcher Zentren gibt es in Niedersachsen, darunter auch am Standort Luttmersen. Es ist quasi die Großpraxis für die rund 1700 militärischen Mitarbeiter am Fliegerhorst.

Alle Leistungen unter einem Dach

Berufssoldaten haben Anspruch auf eine ärztliche Versorgung innerhalb der Bundeswehr. Sie werden am Fliegerhorst ambulant von Allgemein- und Zahnmedizinern versorgt. Wer stationär behandelt werden muss, geht in eines der Bundeswehrkrankenhäuser. Zweiter Baustein ist die Notfallversorgung für Soldaten am Fliegerhorst, aber auch für Militärangehörige, die zum Beispiel in einem Auslandseinsatz leicht verletzt worden sind und mit der fliegenden Intensivstation im A400M ausgeflogen werden. Außerdem überprüft der Fliegerarzt im Versorgungszentrum die Diensttauglichkeit der Piloten.

Zentrum ist kein Krankenhaus

Letzter großer Baustein sind Leistungen des Sanitätsdienstes, einer selbstständigen Einheit innerhalb der Bundeswehr. Dazu zählen die erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung der Soldaten, der Sanitätsdienst in Notfällen, die Ausbildung des Sanitätspersonals selbst und Weiterbildungen zum Facharzt. Ein Krankenhaus ist das Sanitätsversorgungszentrum ausdrücklich nicht, auch kein Lager für medizinische Geräte, Material oder Medikamente für die Versorgung von Menschen in Krisengebieten.

Das medizinische Personal besteht aus rund 80 Angestellten, darunter sind auch zivile medizinische Fachangestellte aus Wunstorf. Die Ärzte sind Soldaten der Bundeswehr.

Firmen aus der Region bauen mit

Baubeginn war im März 2016. Richtfest feierten die Beteiligten am 27. Oktober 2017. Fertigstellung war im November 2019. An der Umsetzung waren mehrere Ingenieurbüros sowie 16 Baufirmen aus der näheren Umgebung beteiligt. „Insgesamt haben rund 800 Personen dafür gesorgt, dass sich das medizinische Personal hier wohlfühlen kann“, sagte Brassel. Er übergab den symbolischen Schlüssel an Oberstarzt Annette Frohse vom Sanitätsunterstützungszentrum in Munster. Alle Versorgungszentren in Niedersachsen werden von Munster aus geleitet.

Gebäude ist dreiteilig gestaltet

Der kompakte, rechteckige Bau hat eine Grundfläche von 2572 Quadratmetern. Er ist zweistöckig gebaut, die Technikzentrale ist als Staffelgeschoss auf dem Dach untergebracht. Ein Teil des Gebäudes ist unterkellert. Im Eingangsbereich befinden sich die Anmeldung und die Wartezone. An den Außenseiten liegen Untersuchungs- und Behandlungsräume, Büros und ein Aufenthaltsraum. In der Mitte befinden sich die Sanitäranlagen, Nebenräume sowie die Strom-, Wasser- und Wärmehauptleitungen. Zusätzlich hat das Staatliche Baumanagement eine Fahrzeughalle für alle Einsatzfahrzeuge errichtet.

Investitionen gehen weiter

Für die Stationierung des Transportflugzeugs A400M sind auf dem Fliegerhorst Wunstorf in den vergangenen zehn Jahren bereits zahlreiche neue Gebäude und Flächen für den Flugverkehr entstanden. Auch künftig wird rege Bautätigkeit zu verzeichnen sein. Mittelfristig sind Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro geplant, teilt das Staatliche Baumanagement mit.

