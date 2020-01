Wunstorf

Der städtische Baubetriebshof hat am Montag begonnen, die neuen Parkplätze am Schützenplatz an der Straße In den Ellern zu bauen. Nach dem ersten Tag Baggereinsatz zeichneten sich die künftigen Konturen schon ganz gut ab. Bis zur Fertigstellung wird es aber noch einige Wochen dauern.

Nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum soll die befestigte Fläche bis zum Wunstorfer Wirtschaftswochenende am 9. und 10. Mai fertig sein. „Voraussetzung ist aber, dass das Wetter mitspielt“, sagt Stockum. Nach dem städtischen Schützenfest (5. bis 7. Juni) „sollen dann die Begrünung und die Markierungen folgen“.

Mehr Platz für Schaustellerfahrzeuge

Rund 60 neue Stellplätze sollen nördlich des bestehenden Parkplatzes entstehen. Die Oberfläche soll mit Asphalt und Pflaster befestigt werden. Fußgänger erhalten rot gepflastert eine direkte Anbindung an den Fußweg In den Ellern, um die Wege zu verkürzen. Auch Licht soll auf der Fläche installiert werden.

Die Stadt legt neue Parkplätze am Schützenplatz an. Quelle: Sven Sokoll

Das Konzept berücksichtigt auch diverse Veranstaltungen. So können beim Schützenfest künftig größere Schaustellerfahrzeuge stehen. Poller sollen verhindern, dass Autos auf den eigentlichen Schützenplatz gelangen. Die notwendigen 100.000 Euro für den Ausbau waren schon im Haushalt 2019 vorgesehen.

Die Stadt will sich sputen, weil in der Innenstadt Parkplätze knapp sind, und hat deshalb die derzeit milde Witterung genutzt. „An der Küsterstraße ist ja eine größere Menge von Stellplätzen weggefallen“, sagt Stockum. Dort werden auf dem Grundstück eines früheren Supermarktes derzeit Wohnungen gebaut. Bis Ende 2018 hatte die Stadt mit dem Investor noch verabredet, die Parkplätze weiter nutzen zu dürfen.

Mehrheitsgruppe fordert öffentliche Toilette

Die Idee, als Alternative die Reihe mit Parkplätzen In den Ellern fortzusetzen, war in der Politik nicht unumstritten. Die Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP unterstützte das Konzept, während die CDU sich für Parkdecks näher an der Fußgängerzone aussprach.

Die Mehrheitsgruppe möchte dort auch noch eine öffentliche Toilette bauen. Verwaltung und Opposition sind jedoch skeptisch. „Das wird aber erst in einem nächsten Schritt beschlossen“, betont Stockum. Kritiker verweisen darauf, dass sich zahlreiche Einrichtungen in der Umgebung bereits am Konzept der „netten Toilette“ beteiligen und bei Bedarf ihre sanitären Einrichtungen zur Verfügung stellen.

Von Sven Sokoll