Blumenau

Auf eine spannende und wechselvolle Geschichte ihres Ortes können die Blumenauer Bürger in diesem Jahr zurückblicken. „Nur gebührend feiern können wir die 700 Jahre des Ortes derzeit nicht“, bedauert Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten. In der Hoffnung, dies nach der Corona-Pandemie nachholen zu können, werden die Blumenauer in der Zwischenzeit gebeten, persönliche Erinnerungsstücke zu sichten, mit denen die Geschichte des Ortes anschaulich gemacht werden könne.

Vereine des Ortes hatten einiges zum Jubiläumsjahr geplant, „was alles nicht stattfinden kann, beziehungsweise durfte“, betont von Hörsten. „Der Schützenverein hatte ein besonders großes Schützen- und Dorffest mit dem Jubiläum als Motto geplant, der Verein Kultur-Raum und Gemeinschaft Blumenau hatte einen besonderen Mittelaltermarkt vorbereitet und der Ortsrat wollte einen historischen Abend auf die Beine stellen.“

Anzeige

Schattentheater und Vortrag sind Elemente

Diese Jubiläumsfeier mussten die Organisatoren zunächst vom Sommer auf den 6. November verlegen. „Aber jetzt müssen wir die Jubiläumsfeier für dieses Jahr ganz absagen und hoffen auf das nächste Jahr.“ Bei den geltenden Regeln während der Corona-Pandemie kann derzeit niemand die Festveranstaltungen verantworten. „Dann möchten wir allen die vielfältige Geschichte von Blumenau mit einer Aufführung des Schattentheaters Sonnen-Putzer und einem Vortrag des Stadtarchivars Klaus Fesche zeigen.“

Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten liest in der Vorbereitung auf das Jubiläum mit Stadtarchivar Klaus Fesche in den Urkunden, in denen Blumenau erstmals erwähnt worden ist. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Zwischenzeitlich ist aber eine Idee gereift, die das Dorf auch während der Corona-Pandemie umsetzen kann. Die Ortsbürgermeisterin bittet alle Blumenauer, nach Gegenständen und anderen Erinnerungsstücken aus der Geschichte Blumenaus im eigenen Haushalt zu schauen. Sie könnten Interessantes über das Werden und Leben der Ortschaft mitteilen, was auch für zukünftige Generationen interessant wäre. Gemeint sind zum Beispiel Fotos von Familien- und Vereinsfeiern, persönliche Erinnerungsstücke, Briefe, Zeitungsartikel, Fotos aus der Ortschaft, Bücher, Kleidungsstücke, Protokolle, Abzeichen und anderes mehr. Wer etwas dazu beitragen kann, erreicht die Ortsbürgermeisterin unter Telefon (0 50 31) 97 10 44. In der Jubiläumsfeier könnten die Objekte gezeigt werden.

Schloss hatte illustre Gäste

Blumenau hat eine interessante Vergangenheit. Ein Wahrzeichen ist das Schloss, das sich einst der königliche hannoversche Ministerpräsident Eduard Graf von Kielmannsegg als Altersruhesitz gebaut hat. Zu den illustren Gästen zählten neben dem US-Unternehmer John D. Rockefeller auch Rittmeister Oberst Harald Momm. Momm bereitete dort die Pferde der deutschen Spring- und Dressurreiter auf die Olympischen Spiele 1936 in Berlin vor. Und das mit großem Erfolg: Sie gewannen in allen drei Disziplinen – dem Jagdspringen, der Dressur und der Military, sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb alle sechs Goldmedaillen.

Im gleichen Jahr 1936 begann auch ein starker Zuzug nach Blumenau: 22 Bauernfamilien wurden aufgefordert, mit ihren Gehöften aus der Lüneburger Heide nach Blumenau umzusiedeln. Auf ihren ehemaligen Ländereien sollte der Truppenübungsplatz wachsen.

Der erste Traktor rollte 1948

Wie rege und stetig sich das Leben und die Arbeit in der kleinen Ortschaft weiterentwickelte, davon zeugen die technischen Errungenschaften. Es gab eine Mühle und ein Elektrokraftwerk, das elektrische Licht leuchtete ab 1912. Der erste Traktor rollte 1948 über die Felder und der erste Personenkraftwagen fuhr im Jahre 1950 im Ort. Der Dorfkrug ermöglichte ein vielfältiges Vereinsleben mit der Feuerwehr, dem Gesangsverein, der Landjugend und dem Schützenverein.

Der Galgenberg mit Steingrab ist eins von zwei Naturdenkmälern Blumenaus. Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten freut sich über diesen Schatz des Ortes. Quelle: Winfried Gburek

Nicht zuletzt befinden sich in Blumenau zwei von vier Naturdenkmälern, die Wunstorf zu bieten hat: der Galgenberg mit dem Hügelgrab aus der Bronzezeit und ein Mammutbaum. Die 700-Jahr-Feier bezieht sich auf die urkundliche Erwähnung des Ortes aus dem Jahr 1320. Doch die Geschichte der Besiedelung in der Auenlandschaft um Blumenau beginnt bereits viel früher – in der Steinzeit. Zahlreiche Funde aus dieser Zeit beweisen dies.

Lesen Sie auch

Von Winfried Gburek