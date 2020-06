Hagenburg

Ein 86-jähriger Hagenburger ist beinahe Opfer eines Betrugs in Verbindung mit einem angeblichen Lottogewinn geworden. Nach Polizeiangaben rief eine freundliche Frau am Montagnachmittag bei ihm an und sagte ihm, er habe 100.000 Euro gewonnen. Bevor ihm ein Notar und ein Kurier das Bargeld überbrächten, solle er 1000 Euro Gebühren bezahlen, zunächst ebenfalls bar, später dann in Form von Google-Play-Wertkarten.

Gespräch endet mit Beleidigung

Die Schwiegertochter des Hagenburgers wurde gleich misstrauisch und informierte die Polizei. Als die Anruferin sich am nächsten Tag erneut meldete, forderte sie, die Codes der Karten freizurubbeln. Als sie merkte, dass der 86-Jährige die Masche durchschaut hatte, beleidigte sie ihn noch, bevor das Gespräch schließlich endete. „Die richtige Art, mit solchen Anrufen umzugehen, ist einfach aufzulegen“, sagte Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/ Schaumburg.

